La administración electrónica se topa con la sombra digital para implantarse en León

La práctica totalidad de los municipios leoneses avanzan hacia la implantación de la administración electrónica para dar la bienvenida, a partir de octubre, a la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. La Diputación de León ha liderado en los últimos meses el llamado Plan de Conectividad, mediante el cual facilita a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes la herramienta y la formación necesaria para que los habitantes puedan hacer todos sus trámites a través de Internet. La implantación de la administración electrónica ya es una realidad en buena parte de los ayuntamientos de la provincia, sobre todo en los más grandes, donde el sistema está ya prácticamente instalado desde este mes. Más problema tienen algunos pequeños municipios, donde la sombra digital está ocasionando problemas a la puesta en marcha de la herramienta. El diputado de Cooperación, Alfonso Árias, explicó ayer que el sistema está ya echando a andar en toda la provincia, donde se han llevado a cabo con éxito los cursos para secretarios y alcaldes. «Ahora estamos en fase de aclarar las dudas que surgen con la puesta en marcha del sistema, pero en general estamos satisfechos con la transición», explicó Árias que avanzó que los alcaldes disponen ya de la app en sus móviles que les permite firmar las tramitaciones sin necesidad de estar en sus ayuntamientos. «Ha sido un proceso complicado pero la respuesta esta siendo muy positiva», aclaró el diputado. Dos de los pioneros en la provincia fueron los ayuntamientos de Santa Colomba de Somoza

y Villagatón-Brañuelas, donde la administración electrónica lleva funcionando desde hace cuatro y dos años respectivamente, antes, incluso de que la ley impusiera su implantación sin demora. En el caso del consistorio maragato, su alcalde, José Miguel Nieto, explica que se trata de un sistema ágil y cómodo, que permite hacer trámites a distancia y «llegar siempre a tiempo», no como antes, cuando «había que ‘correr’ para llegar a firmar la solicitud de una u otra subvención para cualquier pueblo del municipio». El Ayuntamiento de Santa Colomba, además, ofreció a todos los proveedores un curso para que enviaran sus facturas vía electrónica.

La extensión de terreno que ocupan estos ayuntamientos, que tienen bajo su amparo a decenas de juntas vecinales permite a los alcaldes mucha más rapidez para llegar a todas las firmas que se les requieren en el funcionamiento del día a día. Incluso, pueden hacerlo a distancia y con las mismas garantías. La alcaldesa de de Villagatón-Brañuelas, Carolina López, también destacó el balance positivo y «aunque al principio implica mucho trabajo, después resulta más ágil y rápido». Sin embargo, la regidora pone el ‘pero’ de la administración electrónica en que resulte obligatoria para los ciudadanos, sobre todo, en el caso del mundo rural, donde la población es mayor y en muchos casos no tiene acceso a la tecnología ni los medios para completar los trámites. «Implantarlo en toda la ciudadanía es imposible».

«Encantado» se mostró el alcalde Castrocontrigo, Olivio Campo,con las facilidades que da la administración electrónica. En su ayuntamiento aún está pendiente que entre en funcionamiento un último módulo, que, también, permitirá a los vecinos hacer solicitudes desde casa.

Menos positiva es la experiencia en el Ayuntamiento de Truchas, que se sitúa en el otro extremo. En este caso, la mala conexión a Internet dificulta mucho el funcionamiento de la administración electrónica. El alcalde, Francisco Simón, denunció que «para nosotros es una traba más, tanto yo, como los funcionarios tenemos la aplicación en el móvil, pero solo podemos utilizarla cuando estamos en León o en un sitio con red», dijo, argumentando que «en Truchas la conexión se cae varias veces por semana y resulta imposible». En este sentido, criticó la «actitud lamentable» de la Junta», que «habla de los pueblos pero no hace nada por ellos». Una realidad que también sustentó en que «ahora hay subvenciones que solo se pueden pedir vía online y desde aquí resulta imposible. No funciona».

Astorga y La Bañeza, como cabeceras de comarca, también han hecho los deberes, aunque es sus casos la puesta en marcha es muy reciente. En el caso de la capital maragata, el alcalde, Arsenio García, explicó que el Ayuntamiento tuvo que empezar prácticamente de cero al comienzo de esta legislatura, renovando un servidor que estaba obsoleto y desplegando la tecnología necesaria. «Hemos hecho un importante esfuerzo pero ya está en marcha», aseguró, consciente de que el objetivo pasa por la adaptación total a las Nuevas Tecnologías y velas por la seguridad de los datos de los ciudadanos. En esta línea, avanzó que una vez se zanjen los últimos flecos, el acceso a la administración electrónica ya se habilitará con una pestaña en la web municipal para que tengan acceso los ciudadanos. Además, el 1 de octubre el Ayuntamiento habilitará el puesto de un funcionario para que atienda a aquellas personas que necesiten hacer sus solicitudes online y no sepan como cumplimentarlas.

En La Bañeza, el regidor, José Miguel Palazuelo, también subrayó que ya ha comenzado a funcionar en el Ayuntamiento. Ahora, están en una fase de formación y adaptación de los trabajadores y, aunque resulta temprano para hacer valoraciones, el Consistorio ya está adaptado de acuerdo a la normativa.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, con más de 5.000 habitantes, implantó la Administración Electrónica en el año 2016. Según informó el teniente de alcalde, José Jiménez, no hubo problemas, más allá de la adaptación a los programas informáticos y conocer cómo funcionan. De todos modos, Jiménez señala que existen demasiadas plataformas dependiendo de la administración u organismo con quien haya que realizar un trámite. «Debería haber una sola a nivel nacional para todo», asegura. En cuanto al uso que se le está dando, todavía es pequeño por parte de los ciudadanos, bien por desconocimiento, bien porque no disponen de los certificados necesarios… A modo de ejemplo, dio un dato. En lo que va de 2018, al Registro de Entrada Valencia de Don Juan han llegado 2.670 expedientes físicos (en papel), mientras que sólo 75 de manera electrónica. En cuanto a las salidas, está más equilibrado: 600 por la vía tradicional por 200 electrónicas.

El municipio de Laguna Dalga (648 habitantes) cuenta con Administración Electrónica desde hace aproximadamente un año. Según señala el alcalde, Eloy Bailez, el sistema prácticamente no ha dado ningún problema. Agiliza trámites porque el propio alcalde no tiene que acudir al Ayuntamiento para firmar documentos ya que lo puede hacer digitalmente desde dispositivos móviles o desde un ordenador.

Por lo que se refiere a Santa María del Páramo (unos 3.200 habitantes) fue uno de los primeros en implantar la Administración Electrónica ya que cuenta con ella desde el año 2014. En cuanto al funcionamiento tampoco ha provocado grandes problemas una vez que se puso en marcha. Aunque la alcaldesa, Alicia Gallego, asegura que el problema viene cuando se obligue a todos los ciudadanos a realizar cualquier trámite por vía electrónica. «Creo que no se ha tenido en cuenta la situación del medio rural con una población muy envejecida que no entiende el funcionamiento». Muchos, a no ser que tengan hijos, no tienen ni un ordenador en su casa. «Además en muchos pueblos no hay fibra óptica, incluso Internet es muy lento o apenas funciona. Lo de la Administración Electrónica está muy bien, pero hay que empezar por la base y conocer la realidad social de nuestros pueblos», matizó.

En la zona de la montaña oriental, el Ayuntamiento de Riaño hace más de un año que se sumó a una plataforma para la implantación de la administración electrónica y actualmente se va a incorporar a la plataforma de la Diputación de León por lo que el personal está recibiendo curso de adaptación. Según señala el alcalde de Riaño Fernando Moreno, el mayor problema está en que las personas mayores no la utilizan «prefieren presentar los documentos en papel y presencialmente». Por contra la gente joven es la que más utiliza esta administración electrónica.

Por lo que respecta al Ayuntamiento de Cistierna se está terminado de instalar las aplicaciones en los ordenadores municipales. Trabajo que está realizando una técnico de la Diputación de León. Según el alcalde de Cistierna Nicanor Sen, «ya nos han entregado las claves ahora hay que hacer todo tipo de pruebas y que el personal empiece a conocer la aplicación. Esperamos que este servicio esté operativo a finales de Julio para que los ciudadanos puedan así realizar todas las tramitaciones administrativas de forma electrónica».

En los mismo términos se explicó el alcalde de Villablino, Mario Rivas, que afirmó que desde julio del año pasado ya estaban trabajando con el sistema de la administración electrónica, pero que anteriormente en el año 2011 ya se había implantado de forma primaria este sistema. El regidor se siente satisfecho ya que considera que «la implantación de la administración electrónica se mejora el servicio, de una forma importante, para la ciudadanía».

La regidora de Cabrillanes, Lina Freire, señaló que el Ayuntamiento lleva trabajando con la administración electrónica desde hace algo más de un mes y por el momento no se han encontrado dificultades, aunque reconoce que la adaptación va con tranquilidad, ya que «todo lleva un proceso, desaparece el papel y tan sólo existe la tableta o el móvil», matizó Freire.

El alcalde de San Emiliano, Basilio Barriada, considera una herramienta positiva para la administración, sin embargo tan sólo llevan usando este servicio tres días ya que cuando se impartió el curso sobre esta temática el puesto de secretario del consistorio estaba vacante y tan sólo se cubrió hace unos días, aunque recuerda que los administrativos del Ayuntamiento acudían al curso. «Hay matices que tan sólo pueden ir de la mano de los secretarios», adirmó. Para terminar, Barriada explicó que por el momento están dando pasos cortos, y que llevan cierto retraso respecto a otros ayuntamientos.

Problemas de conexión

La alcaldesa omañesa de Murias de Paredes, María Carmen Mallo aseguró que llevan unos meses usando este servicio, ?sin embargo han detectado muchas dificultades debido a las deficiencias en la red. «Se nos quedan colgadas las páginas y tenemos problemas de cobertura», recordó. En este sentido, explicó que estas deficiencias no son de forma diaria, pero que es algo a tener en cuenta.

El sistema también estaba implantado con anterioridad en el Ayuntamiento de Sahagún, que ha sido pionero en facilitar este servicio a los ciudadanos. Su alcalde, Lisandro García de la Viuda, explicó que la instalación del sistema se hizo efectiva a pocos días de su toma de posesión. «Podemos decir que nos encontramos dentro del servicio como uno de los primeros ayuntamientos en los que se instaló el servicio», afirma el regidor socialista. En cuanto los resultados del mismo, De la Viuda comentó que «es muy importante a la hora de consultar y gestionar todo tipo de documentos». Además, destaca el gran ahorro de papel que supone este sistema en las gestiones, la rapidez que el sistema aporta tanto administración como a usuarios del mismo, ya que este favorece el uso en toda gestión por parte de vecinos que a diario acuden al consistorio para tramitación de documentos y gestiones municipales. «Estamos muy satisfechos con la implantación del sistema, por lo que consideramos un gran acierto para todo tipo de gestión entre funcionarios y vecinos», concluyó.

Muy satisfecho también se muestra el alcalde de Hospital de Órbigo, Enrique Busto, que también destaca el importante ahorro de papel que supone su implantación, así como la optimización del espacio como consecuencia de la eliminación de archivos como consecuencia de su digitalización. «Es una ventaja enorme para todos», matizó Busto que afirma que el único problema está en las personas mayores, ajenas al mundo digital. «De todos modos, estamos prestando ayuda personalizada a todos los vecinos, que siguen viniendo al ayuntamiento a realizar sus gestiones», explicó el regidor socialista.

Por último, el alcalde de La Robla, Santiago Dorado, se mostró ayer satisfecho por la implantación electrónica en la administración municipal, que asegura funcionará con total normalidad a mediados del próximo mes de julio. En este sentido, Dorado sí dejó claro que el sistema está funcionando de forma parcial en varios asuntos administrativos y puso de ejemplo que desde la alcaldía ya se firman por este sistema los decretos, entre otros capítulos.

Sin embargo, el regidor roblano, hizo alusión a que otro tipo de trámites no se pueden efectuar de forma electrónica, ya que actualmente se están instalando equipos nuevos como detectores para los DNI, escáneres nuevos y otros medios. También se refirió a que con las administraciones ya se trabaja de forma digital aunque toda la documentación se hace por duplicado para su tramitación con los ciudadanos del municipio.

