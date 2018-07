El alcalde y los concejales investigados no dimitirán

ical | león

El alcalde de Astorga, Arsenio García, anunció ayer que tanto él como los otros tres concejales del Ayuntamiento investigados por la Operación Enredadera no dimitirán, sino que continuarán los once meses que quedan de legislatura para sacar adelante proyectos que no quieren que caigan en declive «pues son importante para la ciudad, que no está para recuperar tiempo perdido, sino para reaccionar ante sus problemas económicos y sociales».

Arsenio García Fuertes compareció ayer, secundado por los diez concejales del gobierno local, para trasladar a sus ciudadanos que «tiene la total convicción y tranquilidad de que el Ayuntamiento de Astorga ha actuado totalmente de acuerdo a ley en todos sus contratos efectuados», algo para lo que «la investigación judicial servirá para demostrarlo».

García Fuertes explicó que ha habido una investigación a todos los ayuntamientos que tenían alguna relación contractural con una serie de empresas implicadas presuntamente en actos delictivos. «El Ayuntamiento de Astorga ha tenido relaciones contracturales durante nuestro mandato y en el anterior mandato también, con una de las empresas investigadas como ya sabía la prensa, pues estas adjudicaciones son públicas», subrayó.

«Un duro golpe»

El astorgano admitió que el despliegue policial de los pasados días ha supuesto un duro golpe para el equipo de Gobierno, pero que la decisión final es continuar trabajando estos once meses. «Lo más fácil para nosotros sería dimitir, pero eso también sería indicar a los ciudadanos que hemos hecho algo mal. Aquí nadie se ha llevado un céntimo de los dineros públicos y se ha actuado siempre con respeto a la legalidad vigente», aseguró.

El regidor astorgano también quiso señalar que como alcalde y corporativos «elegidos por el pueblo para servirle», les gustaría contar con una mayor seguridad jurídica para no tener que vivir «lo que hemos vivido».

García se refirió a proyectos «que están ya muy avanzados» como el helipuerto para dar servicio al Centro de Especialidades de Astorga, la rehabilitación del aparcamiento de Centro de Salud, la construcción de un ascensor que acabe con la barrera arquitectónica del barrio de San Andrés hacia el centro de la ciudad, los dos nuevos colectores para evitar los problemas de inundaciones, y la nueva piscina municipal. Por último, el regidor hizo hincapié en el gran proyecto patrimonial de la ciudad, la recuperación de la Muralla y el mirador de la Brecha.

«Tres años de trabajo nos avalan, a estas alturas hemos cumplido más del 80 por ciento de las promesas que nos condujeron hasta aquí. El primer gobierno popular de la ciudad de Astorga con el apoyo de nuestros socios de gobierno, y que comunica a la ciudadanía que va a trabajar incesantemente hasta el último día para el que fueron elegidos en las urnas», finalizó el alcalde.