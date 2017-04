Los alcaldes exigen que el transporte del carbón se realice por ferrocarril

JOSÉ Mª CAMPOS | CISTIERNa

Los alcaldes de Cistierna, Prado y Valderrueda exigen tanto a la Consejería de Fomento como al Ministerio de Fomento que arreglen las carreteras CL-626, N-612 y N-625 dado que están muy deterioradas, principalmente, por el tránsito de camiones que transportan carbón a la termina palentina de Guardo. Consideran que se tendría que volver a dar prioridad al transporte del carbón por ferrocarril para descongestionar la comunicación por carretera.

El alcalde de Cistierna, Nicanor Sen, manifestó que se va a presentar una moción en la que se insta al Ministerio de Fomento a que «aproveche la red pública de transporte de mercancías. Es ilógico que haya un tren que está parado que se creó para el transporte de la materia prima como el carbón a pie de los destinatarios finales». No entienden que se haga el transporte del carbón por carretera ya que se creó el ferrocarril para este fin. Los camiones están saturando las carreteras, deteriorando el firme, a lo que hay que unir el peligro que conlleva el tránsito de un número de más de 200 camiones diarios.

El alcalde Prado de la Guzpeña, Casiano Álvarez, manifestó su queja sobre la gran cantidad de camiones con carbón que pasan por la CL-626 a su paso por el municipio de Prado de la Guzpeña. Entiende que tengan que trabajar pero recuerda que primero cierran las minas y ahora «nos fastidian las carreteras y el ferrocarril parado». Álvarez recuerda que no hace mucho se llevaban dos o tres trenes diarios de carbón lo que hacía que no se deteriorasen tanto las carreteras como ahora. Cada tren transportaba 15 tolvas llenas de carbón, es decir, 30 tolvas diarias. Cada tolda lleva 40 toneladas de carbón. Diariamente se transportaban por ferrocarril 1200 toneladas de carbón. «Nos cierran las minas, nos estropean la carretera y nos cierran el ferrocarril. No sé lo que van hacer con nosotros», se lamenta Álvarez. Para el alcalde de Prado de la Guzpeña la solución pasa por volver a transportar el cabrón por ferrocarril o en caso contrario arreglar las carretera autonómica CL-626 que va a la térmica de Guardo en Palencia donde se hace el descargue del carbón.

Para el alcalde de Valderrueda, Miguel Ángel Fernández la situación que se vive con las carreteras es una falta de compromiso de los responsables nacionales del PP ya que en una visita a Madrid al Congreso de los Diputados «pedimos que ya que viene por carretera todo el carbón de fuera y por camiones que al menos nos arreglasen las carreteras que están totalmente deterioradas. Quedaron en contestarnos y aún no han hecho nada». Fernández lamenta que no se haya hecho nada, ni del arreglo de las carreteras ni del plan del carbón. «No estamos en contra de que vengan los camiones de carbón. Pero estamos en contra de que vienen sobrepasados de peso la mayoría de ellos y encima por carreteras que no pueden soportar este volumen de tráfico pesado». Recuerda que por el medio del casco urbano de Puente Almuhey transitan cada día 200 camiones entre los de ida que van cargados de carbón a la térmica de Guardo y los de vuelta, ya vacíos. Critica que se traiga el carbón de fuera y no se apueste por el carbón nacional. «Es incomprensible que las supra administraciones no cumplan y no pasa nada. Pero sí nosotros, los ayuntamientos nos retrasamos en pagos u obligaciones, nos sancionan», añade el regidor.