Los alcaldes pagarán con sus bienes si sus ayuntamientos no rinden cuentas

DL | REDACCIÓN

El Tribunal de Cuentas está dispuesto a aplicar medidas conminatorias y coercitivas contra aquellos alcaldes cuyos ayuntamientos no han podido ser evaluados porque no atienden los requerimientos del organismo fiscalizador, lo que incluye multas de las que tengan que responder con su patrimonio. Según recoge el propio tribunal, en la provincia de León se verían afectados 16 Ayuntamientos de los 62 de más de 5.000 habitantes que han incumplido dicha obligación. Los Ayuntamientos que no han rendido cuentas en el ejercicio de 2015 son Berlanga del Bierzo, Cabañas Raras, Cacabelos, Campazas, Candín, Castrocontrigo, Chozas de Abajo, Crémenes, Matallana de Torío, Oseja de Sajambre, Páramo del Sil, Sancedo, Valdepiélago, Valderas Villaornate y Villarejo de Órbigo, según tiene contabilizados el propio órgano fiscalizador.

Entre los principales objetivos de esta misión está determinar las causas que ocasionan el incumplimiento del deber de rendir sus cuentas y contribuir a remover los obstáculos estructurales, organizativos o las prácticas de gestión que lo originan.

Para ello se examina en cada una de las entidades la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias a las que están sometidas en materia de formación, aprobación y rendición de cuentas, así como la coherencia e integridad de las cuentas anuales formadas y no rendidas o, en su defecto, de su información contable.

Además, se verifican los sistemas y procedimientos contables que tienen implantados y su correlación con los restantes sistemas de información y control interno.

Con este cometido, en el mes de marzo pasado se enviaron oficios a las referidas entidades requiriendo la rendición de las cuentas de los ejercicios correspondientes a los años 2014 y 2015 y solicitando información sobre una serie de aspectos esenciales que permitirán evidenciar las razones del incumplimiento para tomar las decisiones oportunas.

A las entidades que no atendieron dicha solicitud se les reiteró la reclamación en el mes de mayo, con la advertencia de que, si a 9 de junio no la hubieran respondido, se procedería a pedir la personación del respectivo alcalde y del responsable de la intervención municipal en el Tribunal de Cuentas para explicar las razones que lo motivaban.

Después de esa advertencia, varios ayuntamientos han presentado sus cuentas para ponerse al día.

A principios de julio, el Tribunal cursó escritos a los alcaldes que seguían sin enviar información citándoles a su personación si a finales de mes no hubieran atendido la petición.

También se avisa de que podrían aplicarse requerimientos conminatorios y multas coercitivas a los responsables de las entidades incumplidoras, que se harán efectivas sobre el patrimonio de estos y que se reiterarán hasta el debido cumplimiento de la obligación, además de requerirse las responsabilidades que se deriven de dicha actuación.

Adecuado cumplimiento

El órgano fiscalizador recomienda reiteradamente en sus informes sobre el sector público local que se vincule la percepción de ayudas y subvenciones por las entidades a la previa rendición de cuentas y que se adopten y se pongan en práctica medidas que garanticen su adecuado y oportuno cumplimiento en plazo y forma.

Según indica el propio Tribunal de Cuentas la fiscalización incluye a 62 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes de todo el territorio nacional —sobre todo de Andalucía— y una diputación provincial que en el mes de marzo de este año no habían cumplido con la obligación de rendir la cuenta general de los ejercicios 2014 y 2015.