Los alcaldes de Picos, a favor del parque regional pero con un cambio de gestión

JOSÉ Mª CAMPOS | RIAÑO

Tras la decisión por unanimidad del Ayuntamiento de Maraña de iniciar los trámites para salir del Parque Regional de Picos de Europa, el resto de los alcaldes que están bajo esta figura de protección defienden su permanencia pero exigen a la Junta un cambio de gestión y ayudas. El alcalde de Riaño, Fernando Moreno, considera que hay que permanecer en el parque regional ya que es una garantía especialmente enfocada al tema del turismo. «Se trata de tener un nombre dentro de un espacio natural protegido y nuestra idea es seguir dentro del parque», aclara. Aunque considera que hay que mejorar las condiciones económicas y las relativas a la gestión del parque. Destacó que es positivo que el consejero haya devuelto las ayudas ZIS. «En vez de salir lo que se tiene que? hacer es potenciar aún más el parque regional desde la administración autonómica».

El alcalde de Acebedo, Isidoro Díez, sí indicó que su Ayuntamiento va a llevar a pleno la propuesta de salir del parque regional montaña de Riaño-Mampodre y posteriormente se va hacer una consulta popular. «Ea una decisión trascendental por lo que los vecinos tienen que ser escuchados y es su opinión la que va a decir en este tema», explica. Denuncia que la parte de Mampodre está siendo olvidada por la Consejería de Medio Ambiente. «Dentro de las actividades que se realizan en el parque ninguna transita por los terrenos de Mampodre cuando el centro de interpretación está en Lario. Las infraestructuras que se anunciaron hace meses por la Junta a través de red natura 2000 se realizarán en Burón, Riaño, Oseja, Posada y Boca de Huergano, nada para Mampodre». Díez destaca que quien está incumpliendo con los ayuntamientos es la Junta con la eliminación de las ayudas ZIS en 2010».

Por su parte, el alcalde de Burón Porfirio Díez manifestó que la pregunta de «qué pintamos en el parque» es pertinente si bien puntualizó que de momento es mejor estar dentro. «Somos partidarios de no movernos de la mesa de trabajo y aguantar hasta la extenuación o que nos echen». Reconoce el esfuerzo que ha hecho el consejero para recuperar las ayudas ZIS si bien precisó que en estos momentos «no se están cubriendo las expectativas que se habría creado cuando creamos el parque regional».

El alcalde de Boca de Huergano manifestó que el parque regional no se puede disolver pero para ello considera necesario recuperar las ayudas ZIS como vía de financiación de inversiones de los municipios. «Un parque es un foco de atracción para los visitantes pero no se puede tener a los ayuntamientos a pan y agua. No se puede ignorar a diez ayuntamientos que están manteniendo la población rural. Somos nosotros los que cuidamos los montes y la fauna», afirma.

El alcalde de Prioro, Francisco José Escanciano, indicó que lo que se debe hacer es mantener reuniones para que se tengan en cuenta las sugerencias de los municipios de cara al desarrollo y financiación del parque y «si no se aceptasen las propuestas de los ayuntamientos habría que tomar medidas, pero de momento hay que dar un margen de confianza al consejero». Escanciano considera que por encima de todo el parque tienen que existir ya que es una buena marca y «lo que tenemos que hacer es venderla».

El alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, manifestó su malestar por llevar seis años sin ayudas ZIS que era la forma de compensar la permanencia en el parque. «Tenemos que seguir luchando para recuperar estas ayudas».