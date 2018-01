La alcaldesa y una edil se enzarzan en una pelea y se intercambian denuncias

a.g. valencia | la bañeza

Las diferencias entre la alcaldesa de Palacios de la Valduerna, Maximina Domínguez, del PP, y la concejala de Ciudadanos Rurales Agrupados (CRA). Maribel Martínez Alija, en la oposición, son más hondas después de la fuerte discusión que protagonizaron el miércoles en el Ayuntamiento a cuenta de la consulta de unos expedientes.

La trifulca terminó en un cruce de denuncias, con los nervios a flor de piel y con partes de lesiones. La regidora ayer no quiso hacer declaraciones ni explicar su versión. Se limitó a confirmar que no se encontraba bien. Por su parte, la edil sí explicó su versión de los hechos, y lo que consta en su denuncia.

Martínez Alija aseguró que tras pedir unos expedientes en la secretaría subió a su despacho, para consultar con más detenimiento la documentación. Cuando estaba en ello —y siempre según su versión— la alcaldesa se presentó en las dependencias del grupo para recriminarle su actitud y decirle que «si pensaba que podía hacer lo que quisiera en el Ayuntamiento», según subrayó. Tras una primera discusión y alegar que la consulta del expediente en el despacho era «legal porque se ampara en el ROF», la concejala bajó de nuevo a la secretaría para pedir la segunda parte de la documentación solicitada y un proyecto técnico para analizar cómo se había producido el proceso de enajenación de unos terrenos para la ampliación de una empresa de la localidad.

Según la versión de la edil, la consulta de estos expedientes «siempre han levantado recelos», dijo, mientras siguió explicando que cuando iba a salir con la nueva documentación «la alcaldesa se puso delante de la puerta para impedirme el paso y gritarme que yo de allí no me movía, que no iba a salir y me ponía el codo para impedírmelo».

En este momento comenzó una discusión con empujones y zarandeos, según denunció Martínez Alija. «En un momento perdí el equilibrio porque llevaba en los brazos la documentación y caí contra una pequeña mesa que hay y que es donde están las solicitudes a disposición de los ciudadanos», dijo la concejala, quien aseguró que la bronca alertó al personal de secretaría, al arquitecto municipal y al presidente de una de las juntas vecinales que en ese momento se encontraba en el Ayuntamiento.

Tras la trifulca, la edil —que ayer no ocultó su malestar y vergüenza por lo ocurrido— aseguró que se trasladó hasta el centro médico de La Bañeza, donde el facultativo le revisó y le facilitó un parte de lesiones con el que presentó la denuncia en el puesto de la Guardia Civil de la ciudad. Al parecer, también la alcaldesa presentó la denuncia correspondiente por lo ocurrido.

En el Juzgado

«Hay muchas posibilidades desde la ley para impedirme el paso o la consulta de la documentación, pero nunca recurrir a esto, es un episodio triste y una vergüenza que pase en pleno siglo XXI», aseguró Martínez Alija. Ahora, las diligencias ya se han puesto a disposición del Juzgado, donde, finalmente, se dilucidará lo ocurrido.