La alubia y la patata salvan el año

m. carnero | león

La Asociación de Juntas Agropecuarias de León ha hecho un balance del año 2016 en lo que a agricultura y ganadería se refiere. La entidad que se encarga todas las semanas de la celebración de la lonja concluye que «para el campo no ha sido un buen año en su conjunto y puede decirse que ha habido más sombras que luces», afirma la asociación en un comunicado de prensa. En este sentido, destacan que los cultivos los mejor parados en esta campaña han sido la alubia y la patata. En el caso de la alubia, el precio ha sido normal pero con unas buenas producciones y una climatología que acompañó las labores de recolección que llegaron al 100% de lo sembrado. Por su parte, la patata aunque con menos producción de lo esperado, ha tenido unos precios francamente buenos, lo que han convertido a este cultivo en el más rentable de la presente campaña.

El cereal de invierno tanto trigo como cebada, avena y centeno han tenido unos precios con los cuales el agricultor apenas ha cubierto los gastos y el maíz, cultivo estrella en nuestra provincia, aunque ha mejorado las expectativas tan pesimistas que se esperaban en primavera, no ha alcanzado la producción esperada en una campaña normal, y la merma respecto a la pasada rondará el 30%.

En el sector ganadero la leche de vaca no acaba de levantar cabeza y si bien los mercados internacionales auguraban subidas, estas no se materializarán hasta el primer trimestre de 2017 y además ha arrastrado consigo a la leche de oveja y cabra. La asociación considera que las expectativas para la próxima campaña tampoco son muy buenas en lo que a leche de oveja se refiere. «Pensamos no obstante que va a tener mejor perspectiva la de cabra», afirman.

En cuanto al sector cárnico al parecer ha sido un mal año para el ovino, con precios durante todo el año muy bajos y con tímidas subidas a finales de año debido al mayor consumo durante estas fechas navideñas. En el sector del bovino destaca la estabilidad de precios durante todo el año. Además, las exportaciones han seguido funcionando bien y por tanto el sector ha tenido un año sin demasiados sobresaltos.

Por lo que se refiere a esta semana, y después de la celebración de la lonja ayer, la asociación destacada que la se han repetido las cotizaciones de los cereales. De esta manera, el trigo está a 151 euros por tonelada, la cebara a 142, el centeno a 132, la avena a 135 y el maiz ha cotizado a 174.