El Amparo cierra sus más de cien años de historia

j.m. castro | sabero

Con más de cien años de historia la Sociedad de Socorros El Amparo, cumpliendo uno de los artículos de sus Estatutos, concluye su existencia y cede sus bienes al Ayuntamiento. Esta sociedad se creó el 10 de enero de 1911 con el fin de asistir a los socios trabajadores y sus familias cuando la enfermedad, los accidentes y las muertes eran comunes en el día a día del duro, mal pagado y poco reconocido del trabajo en la mina. Las prestaciones sociales a los trabajadores eran muy precarias a comienzos del siglo XX y hasta el año 1932 no se declara obligatorio cubrir el riesgo de accidentes de trabajo. De forma temporal, mientras se construía la nueva iglesia por haber sido incendiada la de aquella época en la contienda civil, también sirvió como templo parroquial, celebrándose bodas, bautizos y defunciones.

Esta Sociedad solidaria se creó en el popular barrio minero de Vegamediana cuando un trabajador de la empresa minera Hulleras de Sabero y Anexas, S.A., llevaba varios meses enfermo y sus recursos familiares era muy precarios. Entonces, un grupo de compañeros de los talleres del lavadero de Vegamediana se ponen de acuerdo en organizar una cuestación o colecta para ayudar al trabajador, para que pudiese atender las necesidades mínimas de subsistencia para su esposa e hijos, y, especialmente para conseguir «la unión y armonía entre sus socios y la protección a los mismos en los momentos angustiosos cuando las enfermedades u otras causas accidentales les impida dedicarse a sus ocupaciones». Así reza en el preámbulo de sus estatutos.

Esta acción responsable de los compañeros tuvo tanto éxito y repercusión que un grupo de obreros deciden dar a la iniciativa una forma permanente y crear un sociedad de trabajadores que, mensualmente, recaude cuotas entre sus afiliados y asista a los mismos cuando sufran alguna enfermedad o accidente.

Surge de esta manera la Sociedad de Socorros El Amparo que, en pocos días, elabora unos estatutos y una estructura que le permite prestar una cobertura socio laboral, hasta la fecha inédita en la Cuenca Minera y mejorar las condiciones de vida de muchos trabajadores. Para ser integrante de la sociedad era necesario tener cumplidos los dieciocho años y no superar los cuarenta y cinco. Además debían de aportar certificado de uno de los médicos del Ayuntamiento —entonces de Cistierna— de no tener enfermedad crónica y disfrutar de buena salud. No podían pertenecer a la Sociedad los mineros que trabajasen en el interior de las minas o de canteras. Socorrer a los socios en caso de enfermedad con un salario diario y costear el sepelio en caso de fallecimiento, eran beneficios que aportaba la sociedad a sus miembros. Podían pertenecer a la Sociedad de Socorros El Amparo los residentes en Sabero, Vegamediana de Sabero y Cistierna, Ayuntamiento al que perteneció Sabero hasta 1927.

Durante su existencia la Sociedad ha pasado por muchas etapas, algunas muy activas alcanzando más de 400 afiliados, otras menos cuando la actividad minera era mínima en la zona o la aparición de seguros de protección públicos, mejores salarios y pensiones, hacían menos necesarios los privados. Desde el cierre de Hulleras de Sabero y Anexas, S.A, la Sociedad de Socorros El Amparo perdió su función original; pero aún así, un grupo de treinta de socios mantuvieron el espíritu con el que nació y, a pesar de resistir a su desaparición, el final ha llegado.

En 1996, se disolvió la sociedad, y un reducido grupo de socios siguieron con su mantenimiento. En la actualidad contaba con diecisiete socios y según recoge el reglamento de la Sociedad en su artículo 28 cuando la sociedad cuente con menos de 25 socios el inmueble será entregado al Ayuntamiento, ya que cuando se construyó, la entidad municipal, cedió los terrenos.

El Ayuntamiento tiene previsto destinar el edificio para la promoción turística, aunque no hay nada concretado a día de hoy.