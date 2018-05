La AP-71 se cobra una víctima mortal en una colisión

a.g. valencia | astorga

Jornada negra en las carreteras leonesas que, ayer, volvieron a cobrarse una vida. El suceso tuvo lugar pasadas las diez de la mañana y se registró en la AP-71, la autopista que comunica León y Astorga, cuando un camión y una furgoneta de mantenimiento de carreteras colisionaron a la altura del punto kilométrico 13,9, a su paso por el término municipal de Villadangos del Páramo.

Según confirmaron fuentes oficiales, tras la colisión, que se produjo en sentido a Astorga, varias llamadas alertaron al 112, pidiendo ayuda tras comprobar que en el interior de la furgoneta había una persona atrapada que estaba herida y había quedado inconsciente. Hasta el lugar se desplazó la guardia civil de Tráfico y los bomberos de León, además de un helicóptero medicalizado y del personal facultativo del ambulatorio de Celadilla del Páramo, que, una vez en el lugar del siniestro, solo pudieron confirmar el fallecimiento de E.A.B.A., de 42 años. Además, el personal médico también atendió al otro pasajero de la furgoneta, un hombre, de 41 años, J.A.A.R., que resultó herido grave y fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital de León para valorar su evolución. Posteriormente, se volvió a solicitar asistencia al 112 pidiendo ayuda para el conductor del camión, un varón de 51 años, J.M.S.F., que, finalmente, tuvo que ser trasladado en ambulancia al Complejo Asistencial de la capital.

Por su parte, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) lamentó el fallecimiento del trabajador y se puso a disposición de la Inspección de Trabajo y del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo para aportar la información recabada y disponible «en relación con este accidente laboral» y para que «se realicen con celeridad las actuaciones para conocer las circunstancias que han concurrido en el siniestro». Además, desde el sindicato alertaron del repunte de la siniestralidad laboral en la provincia.

El grave siniestro provocó que este tramo de la autopista permaneciera cortada al tráfico durante buena parte de la jornada, debido a que tras el choque el camión perdió la carga que transportaba: gasoil y gasóleo, que por tratarse de mercancías peligrosas y altamente inflamables tuvo que darse aviso al Centro Coordinador de Protección Civil.

Aunque ayer por la tarde continuaba el trasvase del combustible vertido a un camión cisterna, el tráfico no se restringió en toda la autopista, sólo en el tramo entre Villadangos y Hospital de Órbigo, mientras que en el resto del recorrido se permitía el tránsito cobrando el peaje correspondiente. Inicialmente, sobre las 18.30 horas, se abrió el carril sentido León y una hora y media después quedó operativo el otro carril tras los trabajos realizados a lo largo del día para limpiar el combustible esparcido por la calzada.

No obstante, la circunstancia de que en una parte de la AP-71 tuviera que cortarse la circulación, implicó un mayor volumen de tráfico en la N-120, paralela a la vía de pago que, en estos últimos meses no ha estado exenta de polémica por su poca rentabilidad y porque el sistema de cobro sin exenciones no alivia el tráfico pesado en la Nacional.

El hecho es que poco después de que se registrara el accidente mortal en la autopista y se desviara parte del tráfico a la N-120, dos vehículos se vieron implicados en un choque frontal, a la altura del polígono de Villadangos, en sentido Astorga. Aunque inicialmente se solicitó asistencia para una persona, al final fueron cuatro las atendidas, tres mujeres de 82, 73 y 27 años y un varón de 84 años, que fueron trasladados al Hospital de León.