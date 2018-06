Aparece el menor escondido 12 horas tras ‘saltarse’ un examen

m. carnero | mansilla

Al final todo quedó en un susto, un tremendo susto. Tras doce horas de intensa búsqueda, el pequeño Bruno Blanco, de doce años de edad y del que no se tenía noticias desde las nueve de la mañana cuando se dirigía al instituto de Mansilla de las Mulas donde nunca llegó, apareció ayer poco antes de las nueve de la noche sano y salvo a escasos metros de su casa, según confirmaron a este periódico fuentes de la Guardia Civil.

Al parecer, el menor permaneció todo este tiempo escondido en un local de sus padres, mientras que su familia, acompaña por vecinos, compañeros del instituto y un amplio operativo de la Guardia Civil, buscaban al menor sin descanso por caminos y pueblos de los alrededores. «Hemos peinado el Camino de Santiago y hemos llegado incluso a Gradefes», comentaba ayer el alcalde de Mansilla, José Luis Méndez, poco antes de conocer el feliz desenlace.

Todo indica, según fuentes cercanas a la familia, que el menor no quería acudir al instituto ya que tenía «un examen muy importante que no había preparado», por lo que se marchó con su bicicleta dejando incluso la mochila en casa. Nada más saber que el pequeño no había acudido al instituto, la familia presentó una denuncia y se activó un amplio dispositivo para localizarlo.