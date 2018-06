Aparece sano y salvo el niño de doce años desaparecido en Mansilla de las Mulas

La Guardia Civil da por finalizada la búsqueda de un niño de doce años de edad, de nombre Bruno, que desapareció esta mañana en Mansilla de las Mulas cuando iba en bicicleta al instituto. El niño se presentó en su casa poco antes de las nueve de la noche después de que vecinos y fuerzas de seguridad estuviesen buscándolo sin descanso durante doce horas.

Se cree, aunque este extremo no ha sido confirmado, que el pequeño se escondió durante todo este tiempo para no tener que hacer un examen que no había preparado. Fuentes cercanas a la familia creen que ni siquiera llegó a salir de Mansilla de las Mulas y que permaneció oculto en una vivienda cercana a la casa de sus padres.

Su desaparición provocó una enorme movilización vecinal. Fueron decenas de personas las que se lanzaron a los caminos en su búsqueda andando, en motos e incluso en caballos. Finalmente todo apunta a una travesura infantil vinculada a los estudios.