El aplazamiento del IBI y de la basura enfrenta las versiones de IU y PP-PAL

a.g. valencia | astorga

El futuro pliego de basuras, que ni siquiera se ha licitado, está ahondando ya en la brecha que separa a los populares y a los concejales de Izquierda Unida. Después de que el martes, el edil de Hacienda, Pepe Guzmán, explicara que el equipo de Gobierno aplazará a 2019 la subida del IBI, del 0,68 al 0,72, debido a que no podrán adjudicar el contrato de basura hasta marzo porque «Castrillo de los Polvazares no ha cedido las competencias al Consistorio» y por tanto ya no necesitarán recaudar los 200.000 euros que se preveían con el incremento del impuesto, ayer los miembros de IU salieron para denunciar que, en realidad, el PP-PAL «calculó mal los plazos» de entrada en vigor del nuevo IBI, puesto que el periodo de alegaciones a la aprobación inicial finaliza el 3 de enero, y «como ya no podían aplicarlo en 2018 quieren tapar la metedura de pata», argumentaron.

Aunque desde IU mostraron su satisfacción porque son contrarios a la subida del impuesto, si quisieron arrojar su versión, recordando que ahora al no cuadrar ni las cuentas ni el plan de contención del gasto, desde la asamblea del partido han pedido que «el presupuesto vuelva a pasar por el pleno, alegando un descuadre negativo». De hecho, el grupo también ha dado traslado de esta situación al Ministerio de Hacienda al efecto de que valore el plan de ajuste presentado por el Ayuntamiento. «Si el ministerio actúa con la misma diligencia que en Madrid no lo aprobará», subrayaron.

Sin embargo, donde IU ve una «metedura de pata», el equipo de Gobierno ve «una utilización del procedimiento», como dijo ayer Pepe Guzmán, que salió a contestar después de los comentarios que en las redes sociales tildaban de «cagada» la situación generada. El edil de Hacienda reconoció que el equipo de Gobierno aplazó «a propósito el envío de la ordenanza para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia», a fin de que no entrará en vigor el 1 de enero. «Una decisión política», dijo, motivada por la negativa de Castrillo a firmar el traspaso de competencias de la basura al Ayuntamiento de Astorga. «El 7 de noviembre ya sabíamos que la pedanía no firmaba y que por tanto el pliego se retrasaba, entonces ya no necesitábamos subir el IBI porque no será necesario pagar toda la anualidad del contrato», aseguró el edil.

La ordenanza de subida del IBI se llevó al pleno el 31 de octubre y se aprobó inicialmente con la negativa de IU y PSOE. Entonces, el equipo de gobierno ya había comenzado a hablar con las pedanías del contrato de basura. No obstante, cuando se presentó el pliego, el pasado 15 de noviembre, desde el equipo de Gobierno se aseguró que sería a partir de entonces cuando comenzarían las conversaciones con los pueblos del Ayuntamiento y la plataforma.

El baile de fechas y de argumentos enfrenta las versiones de los grupos en un tema que no ha hecho más que empezar, aunque, cabe recordar, que el actual contrato lleva caducado siete años.