Aprobado el reparto más millonario de la historia de la Diputación con 48,5 M

maría carnero | León

Todos los grupos políticos con representación en la Diputación de León coincidieron ayer en señalar que era «un día histórico para la provincia». Nunca antes se había aprobado un plan de inversiones en la institución provincial con un montante tan elevado, 48,5 millones de euros destinados a mejorar las infraestructuras básicas de los 208 municipios con menos de 20.000 habitantes. El Plan de Cooperación Municipal de este año triplica la cantidad inicial prevista en los presupuestos provinciales gracias a los remanentes cercanos a los cien millones de euros que las arcas del Palacio de los Guzmanes arrastran desde hace varios ejercios.

A pesar de que el plan contaba inicialmente con el apoyo de todos los grupos reunidos el pasado 6 de febrero en la Junta de Portavoces, el grupo de Ciudadanos de la Diputación se abstuvo ayer en el Pleno celebrado para dar luz verde a este millonario reparto, ante el asombro de todos los diputados presentes.

El portavoz de la formación naranja, Juan Carlos Férnández, justificó su abstención alegando que se trata de un plan «más electoralista que político», y advirtió que «este megaplan no va a crear empleo de calidad, ni va a generar ningún retorno social, sino que se van a hacer obras al tuntún, como ocurrió con el Plan E de Zapatero». Fernández recriminó al equipo de Gobierno que no considerara su propuesta de incluir en las bases de los planes provinciales una serie de condicionantes como el gasto en hidrantes o pozos artesianos. «Estamos a favor de la inversión en los pueblos, pero no del modo en el que se ejecuta el gasto, ya que no hay ningún tipo de control, como si les da por gastarse todo el dinero en hacer una piscina», lamentó el portavoz de Ciudadanos.

Por alusiones, el propio presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, contestó a Fernández que «ya está bien de decir tonterías», y explicó que si el plan fuera electoralista el reparto no sería por tramos de población, como se hace ahora, y se haría como «antaño», cuando los partidos con mayor representación en la institución pactaban el reparto con sus ayuntamientos. Sobre el destino de las inversiones que les corresponde, Majo defendió el principio de «autonomía municipal» y recordó que el único condicionante impuesto es que aquellos núcleos con problemas de abastecimiento de agua prioricen estas ayudas para subsanar este problema y que en el caso de que cuenten con fibrocemento en las canalizaciones utilicen al menos el 25% en la sustitución de este material.

«En el resto de los casos pueden gastarse el dinero en lo que consideren oportuno. A lo mejor usted tiene una piscina al lado de su casa, muchos pueblos no la tienen y tienen todo el derecho a bañarse en verano, por lo que no me parece una mala inversión», recriminó Majo a Fernández.

El resto de los grupos manifestaron su apoyo incondicional al plan, aunque con algunos matices. En el caso del portavoz del PSOE, José Pellitero, recordó la importancia de este plan, que con la aportación de los ayuntamientos, del 5%, supondrá una inyección de más de 50 millones en la economía de la provincia. «Debería tomar nota el resto de las instituciones como la Junta o el Gobierno central, para que vendan menos desarrollo rural y aporten más fondos económicos».

El portavoz de la Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz, rememoró una canción de Joaquín Sabina para decir que «me sobran los motivos para apoyar este plan». El responsable berciano afirmó que es un plan bueno en sí mismo, ya que «obliga a acabar con el fibrocemento y a reforzar los servicios básicos, triplica la aportación inicial de la Diputación elevándola al 95% y da la plena libertad a los ayuntamientos para invertir en sus necesidades». Muñoz recordó al portavoz de Cs que «no hay mayor garantía de control de las inversiones que los plenos municipales a los que se someten las inversiones».

El portavoz de Común-IU, Miguel Flecha, siguió defendiendo que el plan le parece «electoralista», aunque valoró el incremento presupuestario. Flecha reclamó más inversión en I+D, y que se refuercen servicios como el SAM para que «no se saturen con las tramitaciones».

Matías Llorente, portavoz de la UPL, afimó que con este plan «hemos encontrado el camino, ya que 45,8 millones de los 134,5 del presupuesto de esta casa irán directamente a los pueblos». De todos modos, Llorente lamentó que la despoblación sigue siendo una amenaza y pidió que «la diputación apueste de una vez por planes pilotos para favorecer el asentamiento rural».

El portavoz del PP, Francisco Castañón, afirmó que este plan «se merece un doce, ya que se va a incrementar la calidad de vida de los pueblos y se va a dinamizar la economía, por lo que si dicen que es electoralista, pues que lo sea».