Asaja carga contra los seguros frutales por ser "caros y no responder a expectativas"

El sindicato Asaja critica que la Junta no haya revisado el condicionado del seguro que cubre los daños en los frutales respecto al año anterior por lo que los agricultores no tienen un interés por "contratar unos seguros que son caros y que no responden a las expectativas de los productores". En un comunicado, Asaja ha recordado que este seguro surgió el pasado año con motivo de las heladas que acabaron con la mayor parte de la cosecha, y del compromiso de la Junta para revisar el condicionado del mismo.

Una revisión que no se ha producido lo que ha provocado que los agricultores sigan dudando si hacer o no el seguro cuando faltan tan solo unos días para finalizar el plazo de suscripción, ha explicado Asaja.

Tanto para quienes suscriban los seguros en el módulo 1 ó módulo 2, con los que se cubren todos los riesgos, como para quienes suscriban en el módulo P, con las opciones conjuntas de pedrisco y helada, el plazo de contratación finaliza el próximo 10 de marzo.

A pesar de que tan sólo faltan unos días para la suscripción el interés hasta la fecha de los agricultores está siendo muy escaso, ha destacado Asaja. La organización ha explicado que la única diferencia respecto al año anterior consiste en que se aplica directamente en póliza la subvención de la Junta, evitando el desembolso que antes hacía el agricultor y que después compensaba con una subvención que tardaba hasta dos años en llegar.

De hecho, la Junta tiene pendiente de abonar la subvención en este concepto de los años 2016 y 2017.

Por esta circunstancia, Asaja ha criticado a la Junta y al Ministerio de Agricultura por la escasa voluntad que han puesto para modificar la línea del seguro agrario de frutales en el Bierzo. "Una postura que incumple un compromiso político adquirido con el sector a raíz de los daños por heladas del pasado año, que pillaron a la mayoría de los profesionales sin un seguro que cubriera las pérdidas", ha recalcado el sindicato.

En este sentido, los agricultores que no aseguren ahora pueden hacer, hasta el 31 de mayo, un seguro que cubra los daños de las tormentas, principalmente los ocasionados por el pedrisco, prescindiendo de otras coberturas como la falta de cuajado o las heladas. En este caso, el seguro está menos subvencionado por el Estado y no tiene ningún tipo de subvención por parte de la Junta de Castilla y León.

Asaja ha resaltado que es firme defensora de los seguros agrarios como herramienta que permita el sostenimiento de las rentas en años de inclemencias climáticas.

"Aunque para que los seguros sean atractivos han de tener unas condiciones técnicas que tengan en cuenta la realidad agronómica del sector y de la zona de producción, en este caso del Bierzo, y se han de dotar de un presupuesto público suficiente para que no resulten prohibitivos", manifestó Asaja.