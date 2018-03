Asaja cree garantizada la campaña de riego tras las últimas lluvias

Armando medina | valencia

El secretario regional de Asaja, José Antonio Turrado, cree que la campaña de riego está garantizada tras las nieves y lluvias de las últimas semanas. «Hoy es el primer día que podemos afirmar que el problema de la sequía temporalmente se ha terminado. El campo está lleno de agua y los pantanos, entre la que tienen hoy y las perspectivas de mejoría en los próximos días, creo que hoy podemos dar por garantizada la campaña de riego. Y esa es la mejor noticia».

En el secano también ha mejorado mucho la situación. Este agua «ha venido en el momento oportuno», aseguró Turrado, quien añadió que a día de hoy hay agua suficiente para más de un mes, «aunque la cosecha de secano únicamente se salva si abril y mayo se comportan bien».

Ante este panorama el secretario regional de Asaja comentó que la expectativa para el campo leonés a día de hoy es «poder recuperar en parte esas rentas que se perdieron el año pasado», que «todos sabemos que fue desastroso para la economía de la mayoría de los agricultores y ganaderos. Y esa es la ilusión con la que debemos trabajar todos. Esperemos que no haya heladas a destiempo y, una vez salvada la cosecha, que es lo más importante, habrá que defender, como siempre, los precios y las ayudas que necesita el sector».

José Antonio Turrado realizó estas declaraciones ayer en el marco de Asamblea General provincial que tuvo lugar en Valencia de Don Juan en la que se analizó la situación de la agricultura y ganadería leonesas y se dieron los datos del balance anual de la organización.

El líder sindical también valoró la situación que viven actualmente las cámaras agrarias, muy criticadas desde otras organizaciones como la Alianza por la Unidad del Campo, formada por Ugal-UPA y Coag, que esta misma semana abogaba por su disolución por no tener ningún cometido. Turrado afirmó que «el futuro de las cámaras agrarias está en nuestras manos y si no las sabemos gestionar se liquidan. Nosotros sí la hemos sabido gestionar y, por lo tanto, no se liquida. Cambiar el régimen jurídico de las cámaras agrarias lo tendrá que hacer la Junta de Castilla y León en una ley. No es algo que esté en nuestras manos. Hemos ganado las elecciones y garantizamos a los agricultores que en los próximos cinco años la cámara agraria va a tener íntegro su patrimonio. No se va a endeudar». Y resaltó que la de León vive una situación económica «absolutamente solvente». El secretario de Asaja aseguró que las críticas hacia este organismo son «la rabieta del perdedor» y garantizó que aunque otras organizaciones no manden sus representantes para formar el pleno, éste se constituirá «como indique la Consejería».