Asla cerrará «en breve» el acuerdo con la Junta para traer su nueva laminadora

Fuentes del grupo empresarial Asturiana de Laminados (Asla) señalaron ayer que las conversaciones con la Junta de Castilla y León para la instalación de la Asludium, fábrica de laminados de aluminio, en el Polígono Industrial Los Avezales —en Otero de las Dueñas, localidad del municipio de Carrocera— «se encuentran muy avanzadas» y se cerrarán «en breve», en cuanto se resuelvan «algunos aspectos» aún pendientes. La planta de laminados supondría la creación de cien empleos en Los Avezales, tal y como se informó hace ahora dos semanas.

Estas manifestaciones del grupo llegan después de que ayer se publicara en el diario asturiano La Nueva España unas declaraciones del presidente de Asla, Macario Fernández, en las que señalaba que Asturias aún está a tiempo de que el proyecto se establezca en la provincia leonesa, ya que, hasta el momento, no se ha firmado documento alguno con la Junta.

El grupo que preside Fernández negoció con Hunosa su instalación en Reicastro (Mieres). Aslla adquiriría allí un polígono de 77.000 metros cuadrados al precio de 2,5 millones de euros, además de un edificio, denominado el Chalé de los Geólogos —también propiedad de Hunosa— por medio millón más. El desacuerdo entre las partes se produce en la adecuación del polígono de Reicastro al proyecto de Asludium, con un desembolso estimado de un millón de euros. El Grupo Asla señaló que la operación sería posible si no tenía que acometer el desembolso, a lo que se opuso la empresa pública minera.

La ruptura en las negociaciones con Hunosa y el Gobierno del Principado para buscar un arreglo y la posterior búsqueda de una alternativa, que llevó el proyecto a Carrocera, no ha gustado, como era de esperar en Asturias, mientras que la alcaldesa del municipio leonés ve en la futura fábrica el impulso que no ha encontrado el parque empresarial, que no ha urbanizado toda la superficie que se planteó en principio al tener que resolverse el contrato con la constructora que acometía la actuación.

Postura hostil

Macario Fernández manifestaba en el rotativo asturiano una actitud por parte de la dirección de Hunosa «tan hostil como incomprensible hacia la nueva industria y las personas que la representan». Además, apuntaba que Hunosa puso un precio al metro cuadrado de suelo industrial no inferior a 38 euros —precio que la minera cifra en la mitad del que ofrecen otros polígonos industriales de Asturias—, mientras que en Carrocera el acuerdo es de 7,5 euros el metro urbanizado.

Por otra parte, La Nueva España apuntaba la iniciativa del comité de empresa del grupo asturiano para que Hunosa ceda en sus pretensiones, ante el centenar de empleos que perdería Asturias en favor de León.