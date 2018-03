El Ayuntamiento cubrirá hoy la plaza de interventor-tesorero municipal

armando medina | valencia

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan cubrirá hoy la plaza de interventor-tesorero que ha tenido ‘parado’ el consistorio en el último mes sin que se pudieran realizar pagos de facturas e, incluso, abonar las nóminas de los trabajadores.

Así lo explicaba ayer el alcalde, Juan Martínez Majo, quien lo considera como un problema «grave», «que se está solventando». El regidor informó que el 31 de enero «la secretaria-interventora-tesorera me comunica en la Junta de Gobierno que desde el día 29, dos días antes, no es interventora. Por lo tanto ese día nos enteramos que nos quedamos sin interventor a pesar de que se había hablado». Majo añade que «creo que hoy se ha habilitado a una persona después de mil búsquedas de soluciones, después de casi un mes sin dormir, porque a mí lo que más me preocupa es que cobren los trabajadores. Hemos habilitado un interventor-tesorero después de darle muchas vueltas para poderlo hacer».

El alcalde no entiende cómo hay plazas sin cubrir de trabajadores que se han jubilado, algunos en el 2016. «Desde luego yo no sé hacer el trámite. Hay responsables en la oficina administrativa que tienen que hacerlo. En este caso, la secretaria-tesorera en ese momento y hasta el día de hoy. Seguimos sin sacar las plazas de la Diputación y sin cubrir las de las personas que estaban. Yo sé que soy el responsable de todo pero en temas de funcionamiento de la propia oficina administrativa creo que son otras personas las que tienen que decir la labor que tienen que desarrollar cada uno. Nosotros hemos marcado las pautas y no se hayan cumplido en absoluto. En conciencia no me siento responsable de ningún caos administrativo y mucho menos de que en este mes no se haya podido pagar nada». El regidor pone en ejemplo de Valverde la Virgen, que con 7.500 habitantes cuenta con un secretario-interventor-tesorero, tres funcionarios y tres laborales «y funciona, y aquí con mucho más personal no funciona».