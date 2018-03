Azucarera invita a los sindicatos agrarios a entrar en Agroteo

A. Domingo | redacción

La oferta de servicios al remolachero a través de Agroteo, S.A. a un precio más rentable del que pueden ofrecer otros colectivos es el problema que subyace en las malas relaciones entre las organizaciones agrarias y Azucarera Iberia, según considera la directora del Área Agrícola de la compañía, Salomé Santos. La empresa lamenta la marcha de remolacha que podría entregarse en la fábrica de La Bañeza a Olmedo, pero respeta la decisión de quienes han optado esta alternativa y subraya que con la misma libertad que estos cultivadores eligen vender su producción a Acor otros entran en el accionariado de Agroteo, participada por la transformadora. Santos negó que Azucarera busque el monopolio ni que incumpla el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) con las ofertas de Agroteo e incluso animó a las organizaciones agrarias a entrar en esta sociedad.

Agroteo, que existe «desde hace muchos años», sirve ahora a Azucarera para «potenciar los servicios a los remolacheros». Con esta finalidad se reestructuró su accionariado —Azucarera dispone del 51%— de manera que de una masa inicial de 26 cultivadores se ha pasado en la actualidad a 600. Se trata de «sumar volumen para obtener mejores condiciones de cualquier empresa de servicios: casas de semillas, empresas de seguro... Potenciamos servicios asociados al cultivo de la remolacha a través del colectivo de forma voluntaria y abierta al que quiera», sin discriminación alguna, pues cualquier agricultor que entregue su remolacha en Azucarera puede ser socio de Agroteo, «que es algo simbólico: un compromiso con el cultivo», manifestó Santos. La acción cuesta 7 euros, que equivale a la siembra de dos hectáreas y el agricultor que dejara el sector recuperaría la inversión.

Las mejores condiciones que negocia Agroteo «se trasladan al agricultor, sin quedarnos nosotros ningún tipo de margen», defiende Santos, que rechaza la idea de, a través de esta mercantil, Azucarera Iberia persiga monopolizar el mercado: «tratamos de abaratar el coste del cultivo para que el remolachero apueste por la remolacha. Azucarera depende de los agricultores, que disponen de cultivos alternativos. Nosotros necesitamos remolacha, por lo que la actitud de Azucarera es de servicio al agricultor para que opte por la remolacha y no por otros cultivos. Es una situación justo inversa al monopolio», reseñó.

La responsable del área agrícola no oculta el disgusto por el traslado de remolacha de León a Acor. Azucarera considera que «no es lógico» entregar la raíz en una fábrica situada «a 175 kilómetros» cuando el cultivo se sitúa «a 50 o menos» de la molturadora de La Bañeza. «Va a cobrar más el que está cerca de La Bañeza y entrega aquí. Sé que nuestro precio es difícil de entender —lo forman una base y unos complementos—, pero el ingreso es mayor para el agricultor, pues el coste logístico es menor».

Cultivo en integración

Otro punto que genera fricción es el denominado por los sindicatos cultivo propio —de 1.000 a 1.200 hectáreas, señalan los sindicatos— y que la empresa califica de compartido. «No somos propietarios de la tierra ni la alquilamos. Se trata de un acuerdo con los agricultores que trabajan estas tierras para compartir los costes y los ingresos. Azucarera se encarga de realizar las labores que quiera el agricultor excepto del riego. Es muy parecido al cultivo de integración de otros sectores y es una alternativa más para los que no conocen el cultivo o prefieren delegar las labores. Tenemos bastantes hectáreas en esta fórmula, pero siempre habrá remolacheros que preferirán un precio cerrado a esta opción». Esta integración del cultivo no es una respuesta a la falta de siembras, sino una forma de introducir el cultivo «en zonas de nuevo regadío y donde no se conocía».