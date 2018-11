La BBC internacionaliza la pederastia del seminario de La Bañeza

"El sacerdote que me torturó sigue dando misa en el pueblo que hay carretera abajo", dice Emiliano Álvarez, un hombre de 52 años de Borrenes, en el noroeste de España".

La BBC acaba de publicar un reportaje https://www.bbc.com/news/world-europe-46064017 que, escrito por su corresponsal en España, James Baddock, internacionaliza los abusos sexuales sufridos por los niños españoles entre 1970 y, al menos, hasta los años noventa, en el seminario leonés de La Bañeza. El reportaje de la cadena británica se centra en las historias de Emiliano Álvarez, agredido por Ángel Sánchez Cao, y Francisco Javier, cuyos padecimientos tuvieron lugar a manos de José Manuel Ramos Gordón, condenado por el Vaticano en dos ocasiones a penas que a día de hoy no ha cumplido.

El artículo de la BBC subraya que como otras víctimas que han dado un paso adelante, Emiliano Álvarez asegura que sufrió abusos por los que estaban a cargo del seminario menor de La Bañeza y que la jerarquía eclesial no han hecho nada al respecto: "Sus acusaciones se materializaron a principios de 2017 y aún está esperando una decisión de la corte eclesiástica de Astorga".

El reportaje abunda en que la primera vez en la que Emiliano sufrió las agresiones de Sánchez Cao tenía once años: " Me bajaba los pantalones del pijama y yo los subía. No recuerdo mucho más de aquella primera vez, pero comenzó a ocurrir casi cada noche. Después, cuando ya tenía doce años, comenzó a ser peor. Recuerdo que luchaba para mantener mis caderas lejos de él y que no me tocara", destaca Emiliano en el artículo.

Badcok recuerda en el artñiculo que el seminario de La Bañeza ha estado en el ojo del huracán por más casos de pederastia y se centra en Ramos Gordón, el cura que acaba de ser sentenciado a diez años de exilio en un monasterio por abusos reiterados de menores. La BBC recuerda que, como publicó en exclusiva Diario de León http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/ramos-gordon-recurre-sentencia-pederastia-sigue-astorga_1285680.html, el sacerdote ha apelado la sentencia y continúa viviendo en la residencia de Astorga.

El periodista subraya, según las palabras de la víctima de Ramos Gordón, Francisco Javier, que este sacerdote vive con "impunidad". "Sin embargo, el hombre que supervisó los casos de La Bañeza, el obispo Juan Antonio Menéndez,dice que llevó a cabo una investigación exhaustiva y las sentencias fueron decididas por la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano".