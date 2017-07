Una Brigada de los Cariños ‘llevará’ a dormir a los vecinos de Cármenes los 4 días festivos

pilar infiesta | redacción

Fuegos, verbenas, cultura, deportes y grandes dosis de humor presidirán las fiestas que inicia hoy la villa de Cármenes en honor a su patrón Santiago y que se prolongarán hasta el día 25. Como curiosidad, durante estos cuatro días festivos se pondrá en marcha una Brigada de los Cariños con una valiosa misión: recoger a partir de las cinco de la madrugada a «los resistentes», como los denominan en el programa, para «darles un beso, acostarlos, taparlos y que duerman», bajo el lema de que «mañana hay más». En esa misma línea, a las siete de la mañana se impondrá «un toque de silencio», porque tras las ‘juergas’ y el baile «una mosca parece un helicóptero». Las actividades arrancan a las cinco de esta tarde, con un taller de dos días de iniciación a la escultura, «porque habrá que cultivar el espíritu para que no se queje del olvido que se acerca», ironiza la comisión de fiestas. A medianoche se lanzarán al cielo una traca de cohetes antes de inaugurarse la primera verbena con la orquesta gallega La Fórmula y premios «para el que no sea capaz de engancharse a su marcha». A las 5.17 horas de la madrugada, ni un minuto antes ni un muto después, se estrena la Brigada de los Cariños en sus tareas de incentivar la ‘recogida’ a dormir. Mañana, a las 19.00 horas, se celebrará el típico partido de fútbol de soltero contra casados, aunque la comisión se pregunta ¿cuánto tiempo hay que llevar separado para jugar con los solteros» y si se puede llamar cuadrangular internacional el evento al disputarse entre Pola de Gordón, La Robla, Puente Castro y Cármenes «con las normas de toda la vida de no ‘abarrenar y el árbitro puesto por el pueblo». Después, a las 21.00 horas se compensará a los asistentes con una merienda. Los cohetes marcarán otra vez el inicio de la segunda verbena. La comisión, comenta en el programa con gran sentido del humor, que intentaron buscar una orquesta nueva, pero recibieron «8.317 anónimos amenazantes si no repetía la orquesta Charlestón y su vibrante ‘chou’ de luces y sonidos». Sólo darán descanso a la concurrencia a la una y media de la madrugada para la famosa Traca de fuegos artificiales. La Brigada de los Cariños pasará a las 5.17 horas para acostar a los que todavía aguanten de fiesta. El día 23 se desplegará otra curiosa iniciativa: el Domingo de Mostos. Los bares ofrecerán vinos sin alcohol, cerveza 0.0., la televisión sin volumen «bozal para los que hablan alto y tapas ya peladas para los que les tiemblen las manos», bromean los organizadores. A las cinco de la tarde, parque infantil para los más pequeños, a los que también se ofrecerá una merienda a las nueve de la noche. El día grande, el 25, un pasacalles dará la bienvenida a los vecinos a las diez de la mañana, «que ya os dimos el domingo y el lunes para deshinchar la cabeza», explica la comisión. Tras las campanadas, a las doce de la mañana se celebrará la misa amenizada por las Niñas Cantoras del Apóstol, «que interpretarán temas en castellano, latín y tatareando el himno», precisan. A las nueve de la noche, parrillada general, «porque no íbamos a tener unas fiestas sin zampa», y a las 23.00 horas, David Pallarés pondrá el ritmo con cumbias, tangos, pasodobles, hip hop... A las 4.53 horas, espectacular danza del vientre con las Masieles de la Mediana. La última ronda de la Brigada de los Cariños, ese servicio de «carretillas para los recalcitrantes», entregará credenciales a quienes hayan logrado repetir los cuatro días y medallas a los que sepan algunas preguntas que les formularán.