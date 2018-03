Cachero no presentará el aval que le exigen para gestionar Asturleonesa

v.a. | villablino

El empresario minero Rodolfo Cachero ha decidido que no presentará los más de cuatro millones de euros en forma de aval ante el Juzgado Mercantil número 2 de Oviedo, que se encarga del concurso en el que se haya inmerso la compañía Asturleonesa para gestionar la misma, según anunció el propio empresario.

Hace unas semanas, Cachero anunciaba que quería volver a hacerse cargo de esta empresa, por lo tanto el juez que se encarga de este caso, le comunicó que debería presentar más de cuatro millones de euros en forma de aval antes del día 14 de este mes. Ante esta nueva situación, Cachero señaló que no los presentará debido a «la imposibilidad de llegar a ningún acuerdo con el comité de empresa y el bloqueo del mineral por parte de los trabajajores». En este sentido, el empresario cargó contra los mineros afirmando que «bloquean la salida del carbón de la explotación de Cerredo para dirigirse hacia la térmica de Compostilla, sin saber con que intención». Ante esta situación, el empresario cree que «no se puede hacer nada, si el comité sigue así llevará a la empresa a la liquidación» matizó.

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Asturleonesa, Pablo Menguez señaló que «el verdadero problema de esto» es que la compañía minera no va a percibir el dinero que le corresponda cuando entregue carbón a la empresa eléctrica Endesa debido a que será la prenda de la anterior compañía Coto Minero Cantábrico (CMC) «que no cuente mentiras, todo pasa por llegar a un acuerdo con CMC». En este sentido, Menguez señaló que hasta que esta situacion no se solucione hasta que las dos mineras lleguen a un acuerdo. Si bien, el juez ya les ha comunicado al comité de empresa que dará luz verde a la liquidación de la minera Asturleonesa. Por su parte, Endesa se reatifica al señalar que están al corriente de pagos de todas las facturas presentadas.

Los administradores concurses de Asturleonesa adeudan a los trabajadores la mitad de la nómina del mes de diciembre, la paga extraordinaria de Santa Bárbara y el sueldo del mes de enero. Ante esta situación, los mineros decidieron llevar a cabo un piquete informativo el pasado mes de febrero para bloquear el transporte de carbón que salía de la explotación con dirección a Compostilla. Sin embargo, varios días después eran los propios transportistas los que decidian por iniciativa propia paralizar su actividad debido a que la empresa minera les adeudaba tres quincenas, dos pertenecientes al mes de enero y una al mes de febrero.

Hace unas semanas, el empresario Rodolfo Cachero tras salir del centro penitenciario en Aranjuez despues de cinco meses explicaba que quería volver a gestionar la empresa, y de esta forma se anularia la liquidación y la posibilidad de un Expediente de Regulación de Empleo. Además señalaba que volvería a intentar normalizar la situación, lo que supondrá hacerse cargo de los pagos pendientes y abonar las nóminas adeudadas a los trabajadores, reiterando que se sentía engañado ya que depósito su confianza en un fondo de inversión. Mientras que Menguez recordaba que el empresario minero tan sólo cuenta con el 3 por ciento de la gestión de la empresa.

Hay que recordar que hace más de un año, la empresa solicitó el concurso de acreedores de forma voluntaria y cuando Cachero entró en prisión, la administración concursal sustituyó a este empresario en la gestión de la misma, y hasta entonces la administración tan solo supervisaba las cuentas.