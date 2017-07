Cámaras de seguridad delatarán a quien tire basura en el cementerio de Villablino

vanessa araujo | villablino

El Ayuntamiento de Villablino está estudiando la posibilidad de instalar cámaras de vigilancia en las inmediaciones al cementerio de Las Rozas de la capital lacianiega debido a la gran cantidad de basura y enseres que la gente deposita en esa zona, concretamente, a las puertas de la planta de transferencia en la que se puede depositar muebles y enseres de lunes a viernes en horario de 9.00 a 13.00 horas, sin suponer ningún coste para los particulares.

Por ello, el Ayuntamiento no entiende este tipo de compartimientos y lo califica como «una actuación que está fuera de ley» matizó el alcalde de Villablino, Mario Rivas. En este sentido, el regidor afirma que tras las advertencias anteriores a los lacianiegos y, al continuar con esta situación, se ha hecho la denuncia pertinente. «Hay enseres que son fácilmente identificables y espero que la Guardia Civil después de hacer las investigaciones oportunas digan quien son los propietarios y se pueda llevar a cabo las sanciones pertinentes».

El consistorio lacianiego estudia la posibilidad de unas cámaras de vigilancia, ya que las visitas que la policía local realizan en este lugar no están siendo lo efectivas que deberían ser porque «al ver los servicios municipales no tiran ningún tipo de vertido por lo tanto no está siendo eficiente ese control».

El regidor recuerda que también hay un servicio de recogida de enseres y muebles a domicilio sin coste alguno «solo tienen que comunicárnoslo y se lo recogemos».

Por todo ello, llama al civismo de los ciudadanos para que no continúen este tipo de actuaciones.

Hace unos días, los servicios municipales volvieron a hacer una limpieza de la zona y la acondicionaron, esperando que no vuelva a suceder estos hechos.

No es la primera vez que las inmediaciones del cementerio aparece en un deplorable estado debido a la existencia de muebles, enseres y voluminosos que depositan los ciudadanos.