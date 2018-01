El campo leonés sale del peor año que recuerda en la época contemporánea por una sequía sin precedentes

El campo cierra un año difícil por la pertinaz sequía -que mermó producciones, pero no impidió «cosechar» datos históricos en exportación- y recibirá 2018 pendiente del «pacto de Estado por el agua» y de las propuestas de reforma de la PAC, en la que España «se juega» 7.000 millones anuales en ayudas.

Así lo han apuntado en declaraciones a la Agencia Efe representantes de las cooperativas y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, que también aluden a la preocupación por las consecuencias del «brexit» y los acuerdos comerciales.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca, ha recordado que 2017 ha sido muy complicado para casi todos los sectores por las adversidades climáticas -heladas, granizadas y sequía-, lo que «nos hace mirar al cambio climático».

«Qué hacemos con el agua es otra de las asignaturas pendientes del campo», según Villafranca, porque deben mejorarse regadíos y redistribuir el agua, con una adecuada gestión hídrica nacional.

Para 2018, defiende que la futura Política Agraria Común (PAC) post 2020 garantice presupuestos suficientes -pese a la amenaza de recortes tras el Brexit- y que los acuerdos comerciales que negocia la Unión Europea (UE) no utilicen la agricultura «como moneda de cambio», además de abogar por avanzar en cuestiones como el relevo generacional o la integración de las cooperativas agrarias.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha subrayado también la situación de sequía -que ha impactado con especial dureza en Castilla y León y cuencas del Júcar y Segura- y, por tanto, los «muchos problemas» para los cultivos de cereales y la disminución de las cosechas de vino y aceite de oliva, además de la «inclemencias» meteorológicas que han afectado al sector hortofrutícola.

La ganadería, aunque agobiada por la sequía, se ha beneficiado de la apertura de mercados exteriores -como el turco, el japonés o el chino-, lo que ha contribuido a que los precios se estabilicen.

Para 2018, Barato urge un pacto de Estado del agua que impulse las infraestructuras -»si queremos mantener la agricultura productiva»- y potenciar los seguros agrarios porque algunas comunidades autónomas «no ponen nada» para ayudar a la contratación.

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha calificado de «preocupante» la situación de acuíferos y embalses por la escasez de lluvias, y ha recordado que si continúa la situación las consecuencias se vivirán también con dureza en el campo en 2018.

Sobre la renta agraria de 2017 -que crece el 4,93 %, hasta 28.462 millones de euros, según los datos oficiales-, Blanco considera que estos beneficios no han llegado a los agricultores y asegura que, de hecho entre 2013 y 2017, «la renta agraria ha descendido el 11,5 %».

Blanco cree que 2018 será «crucial» por la aplicación del «reglamento omnibus» desde enero y por la presentación en el primer semestre de las propuestas de reglamentos de la PAC post 2020; además de por el previsible cierre del acuerdo de la UE con Mercosur, que podría afectar a sectores como azúcar o vacuno.

Para el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, «termina un año horroroso; malo en todos los sentidos», con problemas de heladas, sequía e incendios que dejaron grandes daños económicos entre los agricultores y ganaderos, además de bajos precios en origen y el encarecimiento de costes de producción.

La sequía no sólo ha dejado fuertes pérdidas a los agricultores y ganaderos este año, sino que repercutirá en 2018 porque no se han podido hacer muchas siembras, ni trabajar las tierras, y la situación de casi todas las cuencas hidrográficas «es preocupante». UPA, que estudiará movilizaciones para 2018, ha denunciado «la inacción del Gobierno, que parece que está en funciones todavía», y de las comunidades autónomas, porque las Administraciones no adoptan medidas, pese a que en los años 93, 94 y 95, cuando una fuerte sequía afectó al sur del país, hubo ayudas directas para el campo.

En León, esa precariedad por la sequía tiene ya recuento en la pérdida de cosechas. La producción de trigo cayó más de un 60% pasando de 255.683 toneladas en 2016 a 101.183 este año, mientras que a caída en la cebada fue del 67%, pasando de 64.860 a 21.535 toneladas. Según datos aportados por la lonja agropecuaria de la provincia que recoge Efe, en León la avena, centeno y triticale pasaron en la última campaña de 68.240 a 24.995 toneladas, lo que representa una caída del 65%.

No le fue mucho mejor al maíz que ya en el año 2016 fue muy malo para el cultivo, pues las siembras se retrasaron hasta el mes de junio por las intensas lluvias y muchas fincas se tuvieron que dejar en barbecho.

El ente advierte de que el presente todavía ha sido peor, esta vez por la falta de precipitaciones y por el estado de los embalses que no permitió completar el riego pese a que muchas fincas quedaron también en barbecho. La producción de un año normal en la provincia de León de maíz rondaría las 750.000 toneladas y la previsión para la presente campaña es de poco más de 500.000 toneladas. También fue «nefasto» para la colza, vezas y forrajes, con pérdidas superiores al 50%.Mejor le han ido las cosas al girasol, patatas y las alubias, con unas producciones normalizadas y precios medios excesivamente bajos.

Dos mil millones menos

La organización profesional agraria UPA Coag ha calificado de nefasto el año que finaliza, en el que la sequía y las heladas han causado importantes daños cifrados en dos mil millones, y señalado a los altos márgenes de precios y a los males causados por la fauna salvaje como problemas aún sin resolver.

Durante la presentación ante los medios de su balance de resultados, el coordinador de la Alianza, Aurelio González, ha considerado que el avance aportado por el Ministerio de Agricultura sobre la renta agraria con un crecimiento del 4,93 por ciento es una «tomadura de pelo» ya que no coincide con su estimación de pérdidas.

La sequía y las heladas han ocasionado según sus cálculos pérdidas de cinco mil millones en todo el territorio nacional, de las que dos mil corresponden a la autonomía, por lo que ha insistido en la necesidad de modernizar los riegos sin costes para los agricultores y de crear más pantanos. UPA-Coag ha solicitado además un cambio en la normativa para que se facilite el acotado de parcelas que posean una misma concesión de riego, ya que la legislación actual está condicionada por el «afán recaudador» de la Confederación Hidrográfica del Duero, ha declarado González.

La organización ha reclamado una ayuda directa ya que, como ha indicado su coordinador, la PAC «no está pensada para paliar efectos negativos» y denunciado que los bancos no han facilitado los préstamos acordados con la Junta de Castilla y León.

Otra de las circunstancias que ha indicado como culpables de los malos resultados han sido los daños causados por la fauna, por lo que ha exigido una mejora en el control poblacional de especies. «No va a quedar nadie en un territorio donde nacen más lobos y osos que niños», ha declarado el coordinador al vincular este problema con una despoblación rural que a su juicio también afecta al sector y ante el que «sólo se desarrollan políticas de imagen que no van a frenar la despoblación», ha considerado.