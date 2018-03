Un candidato sorpresa desbloquea la elección de presidente de Acom

Después de 15 días de tensos enfrentamientos entre el PSOE y el PP para elegir a la nueva ejecutiva de la Asociación Comarcas Mineras (Acom,) al final ambos partidos han tenido que dar un ‘paso atrás’ en sus aspiraciones para elegir al nuevo presidente.

Contra todo pronóstico, y después de cinco horas de intensas negociaciones, la asamblea celebrada ayer en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias en Madrid, eligió al alcalde de Igüeña, el socialista Alider Presa, como nuevo presidente de Acom, con 80 de los 82 votos —los dos que le faltaron fueron en blanco—, mientras que su compañera de partido, y alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez Ramón, consiguió el apoyo suficiente para formar parte de la Asociación de Comarcas Mineras de Europa (Euracom), que seguirá presidida por Ana Luisa Durán.

Todas las quinielas apuntaban a Mari Paz Martínez como presidenta de Acom, al ser la candidata presentada por el PSOE, —que acapara el 57% de los votos de la asamblea—, pero el «bloqueo» que, según la candidata, ejerció el PP, impidió que accediera al cargo para el que necesitaba un apoyo de dos tercios. «A pesar de que les ofrecimos formar parte de la ejecutiva, entramos en un tira y afloja del que sólo salimos cuando cambiamos de candidato y propusimos al compañero Alider Presa», declaró ayer la regidora de Fabero. «No creo que haya sido un paso atrás sino más bien un paso hacia adelante para el futuro de las cuencas y del sector», afirmó la regidora socialista, que reiteró que, en la reunión de ayer, «la cordura la puso siempre el partido socialista».

A cambio, al alcalde de Páramo del Sil, el popular Ángel Calvo, miembro de la directiva de Euracom, tomó la decisión de abandonar su cargo en la asociación minera europea, presidida por la socialista Ana Rosa Durán, para que la alcaldesa de Fabero entre en su lugar, y asumiera la vicepresidencia.

«Ha sido un ejercicio de responsabilidad de ambos partidos, en mi caso, yo no quería que mi nombre fuera impedimento para que la asociación esté bloqueada, lo que me hubiera gustado es que este acuerdo lo hubiéramos alcanzado hace 15 días y evitar así el lamentable espectáculo del PSOE en los medios de comunicación donde nos ha llegado a acusar de no apoyar a Mari Paz por que es una mujer, algo que ha sido patético», lamentaba ayer el alcalde de Páramo.

Ángel Calvo asegura que «lo importante es que la asociación siga trabajando en favor del sector, ya que estamos ante un año de transición energética, con mucho trabajo por delante».

Por su parte, el nuevo presidente de Acom, y alcalde de Igüeña, Alider Presa, no ocultaba ayer su sorpresa por su elección. «Cuando estás al servicio de un partido tienes que estar preparado para todo» y afirmó sentirse «contento e ilusionado» ante este nuevo reto.

«Este es un momento decisivo para el sector, ya que el es último año del plan del carbón y tenemos que hacer todo lo posible por mantener la minería que queda», declaró el nuevo presidente, que aseguró que seguirá con la labor iniciada por su predecesor en el cargo, el socialista Adrián Barbón, que abandonó su cargo tras ser elegido secretario general del PSOE en Asturias.

Sus compañeros de partido destacaron ayer que Presa es un «gran conocedor del sector».

Gran presencia socialista

Lo cierto es que es la primera vez en la historia de Acom que el PSOE leonés logra tanta representación, ya que además de la presidencia de Alider Presa, también forman parte de la ejecutiva el alcalde de Villablino, Mario Rivas, la alcaldesa de Brañuelas, Carolina López, el alcalde de Matallana de Torío, José García Álvarez, y el de La Ercina, Ignacio Robles.

«El PSOE convierte a León en la provincia con mayor representación en las cuencas mineras de España», rezaba ayer la nota de prensa enviada por el partido socialista.

Por su parte el PP, en boca de Ángel Calvo, espera que «una vez alcanzado el acuerdo, todos hagamos una reflexión serena de lo que ha ocurrido en los últimos días para concluir si no podíamos haber llegado a este mismo consenso con diálogo, sin necesidad de hacer propuestas y ofertas sólo a través de los medios de comunicación».