El capitán del barco de Riaño se niega a salir a navegar

El capitán del barco del Ayuntamiento de Riaño que hace paseos turísticos por el embalse, José Manuel Menéndez, ha denunciado el mal estado en que se encuentra el barco. En los últimos días ha dejado de coger gente dado que entiende que el barco no está en condiciones de llevar pasajeros. En el último de los viajes se encontró la nave con varios puntales y con paja. Precisó que no va a mover el barco hasta que no se den solución a una serie de deficiencias que puso de manifiesto un inspector hace algo más de un años. Entre las deficiencias el capitán señala que está el hecho de que el barco pierde gasolina, uno de los patines hace aguas y es necesario buscar otro medio de propulsión alternativo , «por en algunas de las salidas falla el motor, poder salir de allí». Otra recomendación de Menéndez es que se coloque un equipo de comunicación de telefonía vía satélite para que el barco no se quede sin cobertura en la zona de los fiordos leoneses, y esté en todo momento localizado. Además carece de acceso para sillas de rueda. «El inspector por ser aguas interiores no tiene potestad para parar el barco sólo puede hacerlo en el mar, sino este barco no estaba funcionando. En las condiciones en que se encuentra no se puede llevar a nadie», apunta el capitán. Hay que recordar que hace dos años utilizaron este barco un total de 18.000 personas cifras, que parece que se han superado el año pasado.

El barco sale del embarcadero desde Riaño. CAMPOS

El alcalde de Riaño, Fernando Moreno, desconoce la intenciones del capitán de no mover el barco dado que en ningún momento se ha dirigido al Ayuntamiento para hablar de las supuestas deficiencias. «El jefe de personal es el alcalde y en ningún momento se ha dirigido a mí que es lo que tenía que haber hecho como empleado municipal que es. El barco ha tenido una última inspección en 2017 que ha sido favorable. Se cambió el motor, se pudo el sistema eléctrico nuevo y se repararon los flotadores», según Moreno quien indicó que las inspecciones son semejantes a las que se hacen en alta mar dado que Castilla y León no tiene una normativa propia para aguas interiores.

El barco está apuntalado por el tema de las nevadas para evitar que el peso de la nieve dañe el techo. «Es él quien tenía que retirar la nieve». Respecto al transporte de paja precisó el alcalde que el barco se utiliza para servicios municipales como ha sido el transportar paja y alimentos a las búfalas y bisontes de Anciles. «El barco es para dar los servicios que sea como si se tiene que llevar paja a cualquier ganadero que los hubiese necesitado por el tema del temporal de alerta roja de nevadas, siempre dentro de unas medidas de seguridad». Sobre el depósito se va a reparar un poro que tiene o bien se va a cambiar. Además la normativa no obliga a un sistema de comunicación vía satélite, según Moreno.

Unos puntales sujetan el peso de la nieve. DL

El forro de los asientos está dañado. DL