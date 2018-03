El centro de FP de La Robla necesita sumar 50.000  a su presupuesto para sobrevivir

El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, exigió ayer a la Junta de Castilla y León, «en un tono muy alto y claro, sensibilidad» con la Escuela de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso, de La Robla, lo que se traduce en una ampliación de su convenio en unos 50.000 euros anuales.

El centro privado, que gestiona la Fundación Hullera Vasco Leonesa, recibe cada curso 800.000 euros por el concierto educativo, que regirá hasta el curso 2022/2023. Majo, que anunció que las gestiones ante la Junta comenzarían ya ayer por la tarde, se mostró seguro de que la Administración autonómica aceptará esta solución. En caso contrario «buscaríamos la fórmula» para conseguir el dinero, en una estrategia que intentará «por todos los medios», que no peligre la continuidad del centro de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso, más «cuando estamos hablando de esta cantidad», señaló el presidente provincial.

La directiva del centro, representantes de los trabajadores de éste y de los padres de los alumnos se reunieron ayer con Martínez Majo, el vicepresidente primero, Francisco Castañón, y el diputado de Educación y Cultura, Miguel Ángel Fernández, a quienes expusieron la necesidad más inmediata de la escuela: añadir a su presupuesto anual 50.000 euros, que cubrirían, según explicó el director del centro, Javier Díaz Lorca, los gastos del ciclo de Soldadura y Calderería, «que es como un taller industrial» y precisa una dotación económica superior. El presupuesto «de cualquier otro ciclo resulta cinco veces más bajo», aseguró.

La situación de la escuela es fruto del desmantelamiento de la minería del carbón y de la liquidación de la Sociedad Anónima Hullera Vasco Leonesa. «Somos conscientes de que existe otra problemática a medio y largo plazo, de futuras inversiones, de mantenimiento de las instalaciones, de inversión en maquinaria y equipamiento, pero nos hemos centrado en el problema esencial: los 50.000 euros anuales que necesitamos para cubrir el presupuesto y dar la calidad de formación que hemos dado siempre», manifestó el director del centro al término del encuentro.

Los representantes de la institución educativa señalaron la buena disposición de los responsables de la Administración provincial, con los que mantendrán próximos contactos «para ver los avances que conseguimos».

«Asegurar la calidad»

Con 175 alumnos en la actualidad, doce profesores y tres trabajadores no docentes, la escuela pide «mantener esta calidad de formación sin tener que suplir esta carencia de presupuesto con otro tipo de actuaciones que hasta ahora no se estaban haciendo y que mantendremos si es necesario». Así, las necesidades se han cubierto mediante los ingresos obtenidos de distintos cursos que ha impartido el centro. «Pero estos cursos puedes conseguirlos o no, por lo que las necesidades primarias del centro —calefacción, luz, servicios...— no pueden depender de este tipo de financiación», explicó Díaz Lorca.

El director quiso subrayar que, pese a las necesidades de financiación, la escuela prepara la campaña de matriculación: «nuestro centro va a afrontar sin ningún problema el curso que viene», por lo que pidió tranquilidad a las familias de los estudiantes.

Con respecto a la posible compra del centro por una entidad privada, señaló que se han producido contactos con la administración concursal, pero no se ha producido una oferta en firme. «Han sido de tanteo».

La plantilla prefiere la integración de Virgen del Buen Suceso en la red de educación de la Junta. «La tranquilidad de depender de una institución pública no te la va a dar una privada, que puede tener unas intenciones sospechosas, señaló en el sentido de que podría bajar la calidad de la formación. Pero la Consejería de Educación ha descartado incorporar a la enseñanza pública la escuela. «Nos ha dicho que existen problemas legales, aunque no nos han mostrado ningún informe técnico que diga que eso es imposible y no vendría mal: que se nos presente una justificación, una memoria o un informe económico que diga que eso no es posible».

Martínez Majo, consideró que en la Diputación «no somos quienes para decir si tiene que integrarse en la red pública. Podemos intentar estudiar alguna fórmula y lo veo más complicada. Pero mejorar el concierto creo que es algo asumible para la Junta y le vamos a pedir una sensibilidad muy clara», insistió.

Por su parte, la representante de los trabajadores de la institución educativa, Sara Alonso Rodríguez, manifestó que los representantes del centro «no hemos visto en otra Administración pública el interés que ha mostrado la Diputación por este problema».

Representantes de la Diputación y del centro se reunieron ayer. DL