La CHD estudia demoler las ruinas por debajo de la cota de seguridad

A. Domingo | Redacción

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) valora la posibilidad de demoler los inmuebles en ruina situados en el municipio de Burón por debajo de la cota de seguridad del pantano de Riaño, situada en 1.103 metros de altitud, actuación que, según vecinos de Burón consultados y fuentes municipales se planteó hace años, si bien no se llegó a plantear el proyecto de forma oficial. Desde la CHD no se desmintió esta afirmación. Tan sólo se apuntó que no existe constancia de que se elaborara un proyecto oficial con esta finalidad.

Días después de que se haya cumplido el mes de plazo que el organismo de cuenca dio a quienes utilizan los inmuebles situados por debajo del nivel de seguridad, la confederación señaló que aplicará «el procedimiento establecido por la normativa sobre bienes de dominio público». Es decir, que se ceñirá a lo establecido en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas para recuperar unas edificaciones que expropió para la puesta en marcha del embalse. Es decir, que si se produjera una resistencia a abandonar las casas podría recurrir a las fuerzas de seguridad para desalojarlas o bien imponer multas coercitivas «de hasta el 5% del valor de los bienes ocupados» y sin perjuicio del expediente sancionador que pudiera derivarse de la ocupación de bienes de dominio público, tipificada en la ley citada anteriormente como infracción muy grave, que podría dar lugar a una multa de hasta 10 millones de euros, según contempla el texto normativo y se advertía a quienes han continuado haciendo uso de los edificios que se mantienen en buen estado de conservación y que, en ocasiones, se han restaurado.

La CHD reconoce que hasta ahora no ha constatado que quienes ocupaban los inmuebles —de forma permanente, como segunda residencia e incluso como trastero y corral— hayan dejado de hacerlo, pues «no dispone de personal específico para realizar las actuaciones de policía que son necesarias para tener dicha constancia». Sin embargo prepara la forma «de llevar a cabo la visita de comprobación», ya sea «con los recursos propios disponibles y cualquier otro que pueda utilizar». El organismo subraya, que al margen de las actuaciones que pueda acometer «las viviendas están, según los informes técnicos, por debajo de la cota de seguridad del embalse, por lo que habitarlas conlleva poner en riesgo personas y enseres».

El proceso de identificación

Como se recordará, quienes continuaron utilizando los inmuebles por debajo de la cota en Burón recibieron la carta que les instaba a abandonarlos esta Navidad, cuando se cumplían 30 años del llenado del embalse. Se anunció entonces que la misma situación se había producido en la localidad de Vegacerneja, donde el organismo de cuenca anunció las mismas medidas. Pero, de momento, la CHD no ha remitido las notificaciones correspondientes a esta localidad, dado que la normativa impone «identificar a los ocupantes de manera fehaciente para que la notificación tenga los efectos oportunos». Una vez que finalice este proceso «se iniciarán las notificaciones».

La CHD señaló en las notificaciones de Burón la condición demanial de los inmuebles situados bajo el nivel de seguridad del embalse, lo que le permite su recuperación en cualquier momento.