La CHD sanciona el riego indebido de 4,21 hectáreas de patatas con 3.600 

Tiene toda la razón el Sr. Turrado. Quieren hacer del agua el mayor negocio de estado. Los contadores no tienen otra finalidad que fiscalizar para luego cobrar lo que quieran. No olvidemos que León, salvo alguna campaña como la pasada, es muy excedentario en agua, pero en vez de prevenir estas situaciones con mini y micro embalses y balsas para almacenar el agua invernal obligan a dejarla pasar hacia el Duero. Luego intentan vender la sicosis de “sequia” mediante inmersiones multimillonarias en riegos presurizados, en muchos casos innecesarios. El despilfarro y el coste de energía (eléctrica) es enorme y el impacto medioambiental, de dejar el campo sin una gota de agua superficial, monstruoso. Los pagos y amortizaciones en cincuenta años son una herencia envenenada para varias generaciones, cuando no un intento perverso de expolio de la propiedad.