Las cien vacas de Lumajo que se van a pasar al invierno a Asturias

No sólo las aves emigran en busca de climas más cálidos cuando llega el invierno. Las cien vacas del pueblo lacianiego de Lumajo también lo hacen. Y no les faltan razones. Cuando llega el frío y la nieve a este pueblo situado a casi 1.400 metros de altitud lo hace de verdad. "En octubre, cuando cayó la primera nevada ya tuvimos un metro", recuerda Mariló, la encargada del único bar de esta localidad que no llega a cien habitantes.

Las cien vacas de raza rubia asturiana pertenecen a Julián Rodríguez, veterinario y ganadero local por vocación personal. Cuando ve asomar contrata un camión remolque con doble caja que le cobra algo más de 500 euros, mete allí sus cien vacas y pone rumbo a la vecina comunidad de Asturias. Algo menos de una veintena de reses las deja en el pueblo de Caunedo, unos kilómetros abajo del puerto de Somiedo, y el resto siguen camino a Infiesto, una villa del concejo de Piloña donde las deja en una finca hasta el mes de junio. El benigno clima asturiano le sienta fenomenal a las vacas que luego vuelven a Lumajo como si fueran 'veraneantes'. Razón no les falta, ciertamente.

El viernes fue prácticamente todo el pueblo a ayudar a Julián a conducir el ganado hacia los dos remolques del camión. Un ejemplo de la 'facendera' que siempre se practicó por estas tierras. El esfuerzo común, tal vez un concepto por recuperar y actualizar. Y después todos a tomar algo al bar de Mariló por supuesto.