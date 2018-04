Cinco municipios del Páramo no recibirán los caminos de concentración en mal estado

armando medina | santa maría

Los ayuntamientos de Santa María del Páramo, San Pedro Bercianos, Urdiales del Páramo, Bustillo del Páramo y Bercianos del Páramo no recibirán los caminos de reconcentración parcelaria que se han ejecutado en sus respectivos términos debido al mal estado en que han quedado las obras. Este mismo martes se reunieron alcaldes y representantes municipales y de las comunidades de regantes afectadas en Santa María del Páramo donde acordaron elaborar un escrito que dirigirán a la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, mostrándoles su malestar y exigiéndole una solución.

No es la primera vez que se dirigen a la máxima responsable de la Junta en materia de infraestructuras rurales por este asunto. Ya a principios del año 2017 enviaron otro escrito a la consejera poniendo de manifiesto sus quejas «por las obras que está ejecutando la empresa Sacyr S.A.». Entonces ya solicitaban «que se arreglen todos los caminos de concentración que están quedando sin hacer con la excusa de que son sendas y no caminos. En esta comarca del Páramo Leonés no hay sendas de ningún tipo sino caminos agrícolas de acceso a las distintas explotaciones que ya desde la primera concentración se trazaron y ejecutaron correctamente, cosa que no ocurre en esta nueva concentración».

En aquel escrito señalaban que en «el firme de los caminos, según los técnicos con los que nos hemos entrevistado, la zahorra artificial con la que se han compactado es de muy mala calidad, y así lo ha reconocido la empresa adjudicataria de las obras. Esto ha ocasionado profusión de roderas (...) Abundan los caminos con la piedra totalmente suelta, hasta el punto de que no se puede caminar con normalidad».

También se quejan de que los entronques son deficientes y los puentes que salvan las cunetas son muy estrechos con barandillas de cemento que impiden el paso a cosechadoras y otra maquinaria. Finalmente también reivindicaban que se retirasen las viejas acequias y bloques de cemento antiguas puentes abandonados, tocones y árboles.

Ante la nula respuesta desde la Consejería, la sorpresa para los alcaldes cuando recibieron una carta, firmada el día 7 de febrero, de 2018 por el director General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, Óscar Manuel Sayagués, en la que se les notificaba que se entregaba a los ayuntamientos las obras de Infraestructura Rural en la Zona de Concentración Parcelaria del Canal del Páramo Alto, Sectores III y VII de Riego, señalando que fueron «ejecutadas conforme al proyecto final», «y encontrándose en condiciones técnicas de aptitud para el fin a que se destinan».

«Si hace un año ya informamos que no íbamos a recibir las obras por el mal estado, no las vamos a recibir ahora si no he hecho nada por subsanar las deficiencias», señala la alcaldesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego. «Nuestras reivindicaciones siguen siendo las mismas de entonces», añade la regidora.