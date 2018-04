Una granizada provoca una colisión múltiple de cinco vehículos, calcina dos y obliga a cortar casi hora y media la autovía A-66 a la altura de Villamañán

Una colisión múltiple en la que se han visto implicados al menos cinco vehículos obligado a cortar esta tarde la autovía A-66 a la altura de Villamañán. Como consecuencia del impacto dos vehículos terminaron casi totalmente calcinados.

Los servicios de emergencia trabjaron intensamente en el lugar del siniestro donde también hay implicado un camión y pàrece que no hay víctimas mortales aunque este extremo todavía no ha podido ser confirmado con precisión. En todo caso, fuentes vinculadas a los equipos de rescate apuntan que hay varios heridos, sin precisar el número. La más grave es una mujer que resultó con las piernas quemadas; el resto de afectados no presentaban heridas de gravedad.

Realmente fueron dos los siniestros: el primero ocurrió en el punto kilómetro 168 en dirección a Asturias cuando la fuerte granizada que estaba cayendo en esa zona hizo que un vehículo perdiese el control. Como consecuencia de ese percance -tal vez por un despiste al quedarse mirando o por la propia granizada- se produjo otro accidente a continuación en el carril contrario aunque este segundo al parecer menos grave.

En el lugar del percance se levantó una densa columna de humo que dificultó las labores de los servicios de emergencia, Guardia Civil y Bomberos de León. Pasadas las siete de la tarde volvió a quedar abierta la circulación.