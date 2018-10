Las competencias para sancionar pasarán a Tráfico

J. Mª CAMPOS | SANTA OLAJA

Después de 23 años la iglesia de Santa Eulalia de Santa Olaja de la Acción, perteneciente al municipio de Cebanico acogió una boda. En este caso el enlace matrimonial fue entre Carlos Torrado y Diana Rodríguez. La celebración se realizó con música tradicional recordando a las bodas de hace años tal y como se llevaban a cabo en los pueblos de la comarca. Está situación de falta de enlaces por la iglesia está siendo algo muy habitual en los pueblos por la falta de habitantes y muy especialmente por la falta de vecinos jóvenes, todo ello motivado por la despoblación.

JOSÉ Mª CAMPOS | CISTIERNA

El pleno del Ayuntamiento de Cistierna acordó con los votos de PSOE y la abstención del PP, la transferencia de las competencias de tráfico en materia sancionadora a la Jefatura Provincial de Tráfico de León en lo que afecta a la circulación de vehículos a motor y seguridad vial por infracciones cometidas en vías urbanas del municipio de Cistierna.

El concejal de Obras, Pergentino García, señaló que el Ayuntamiento sólo dispone de un policía municipal y carece de medios, grúa municipal, ni depósito de vehículos. Recuerda que la norma municipal sobre tráfico se creó en 1993 y está desactualizada por lo que conviene su derogación.

El portavoz del PP, Esteban García, señaló que la Guardia Civil puede sancionar en vías urbanas y ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento según la ley de tráfico. «Luego ya tenemos un instrumento para hacer que la Guardia Civil pueda denunciar dentro del casco urbano sin necesidad de la delegación de una competencia como es la de la sanción». Para García lo que busca el alcalde con esta renuncia es dejar de cumplir con sus funciones sancionadoras. «Durante los 16 años que llevan en el gobierno esta función ha tenido una relajación bastante grande». Además considera que la circulación en Cistierna ha sido antes más caótica que ahora y no se planteó entonces tal delegación. Sostienen que se debería hacer un convenio bilateral con la Dirección General de Tráfico y delegar la función sancionadora del alcalde en un concejal tal y como se hace en algunos ayuntamientos. Esteban García no entiende que contando ya con una variante, que resuelve muchos problemas de tráfico rodado, se vaya a delegar las competencias de tráfico y considera que lo que se debería hacer es organizar y gestionar la general o avenida Constitución. Para el PP denunciar cuando alguien aparca en un vado no resuelve nada a los vecinos sino se le quita el coche del vado. «Lo que hay que resolver es el problema de nuestro vecino y no aplicar una delegación sancionadora por parte de la Guardia Civil. Todo obedece a una improvisación del PSOE».

Para el PP lo que se debería hacer es un convenio bilateral con la Dirección General de Tráfico para el acceso a las bases de datos a fin de conocer la identidad de los propietarios de los vehículos denunciados cuando éstos no han sido identificados. «Además ponerse en contacto con Tráfico para poder publicar las comunicaciones fallidas».

Para el PSOE lo que se busca es proteger a quien cumple la ley y los únicos ciudadanos que pueden estar en contra de esta delegación son los que «de una forma u otra incumplen por sistema las normas de seguridad vial. Los vecinos se verán protegidos de los abusos de otros que no cumplen aprovechándose de la falta de agentes y personal que tiene el Ayuntamiento» según puso de manifiesto el teniente de alcalde Pergentino Parcía.

En su intervención el alcalde de Cistierna, Nicanor Sen, precisó que se hace una propuesta de delegación que tendrá que ser aceptada o no por la Jefatura Provincial de Tráfico. «Si se acepta, el Ayuntamiento deberá buscar una grúa y un depósito de vehículos». Para el concejal de PP Ignacio Corral la transferencia no va a solucionar el problema de retirar un vehículo en un vaho ya que esa función no la va hacer la Guardia Civil que tan solo va a sancionar, «pero no se solucionará el problema al ciudadano».

Hay que recordar que este tema se había llevado a plenos anteriores en otras ocasiones y en todas se había dejado sobre la mesa por falta de acuerdos entre el PSOE y el PP.