La concentración parcelaria enfrenta a los agricultores con el Ayuntamiento

P. RIOJA | REDACCIÓN

La modernización de los regadíos y la concentración parcelaria mantienen enfrentados al Ayuntamiento de Villanueva de las Manzanas con los agricultores de la zona y la Comunidad de Regantes Canal Margen Izquierda del Porma desde que el pasado mes de marzo, un 70% de los trabajadores de las tierras votasen a favor de iniciar una reconversión que supondrá «un 40% de ahorro de agua y un 25% más de rendimiento por hectárea», según confirman los propios agricultores. Para que el proyecto llegue a manos de la Junta, el Consistorio debe aprobar antes en pleno la cesión de los caminos, que son de su propiedad. Y es ahí donde las partes no llegan a un acuerdo.

Fue ayer, tras la celebración de un pleno ordinario en Villanueva, cuando una docena de agricultores afectados mantuvo una reunión con el alcalde, Joaquín Pérez, y el teniente de alcalde, Luis Llorente, para «exigir» que dé luz verde a un «proyecto básico» para la supervivencia de la agricultura en el municipio. «Nos contestaron que la concentración parcelaria no es buena y que no van a ceder los caminos y mucho menos si Matías Loorente —presidente de la comunidad de regantes— no dimita», denuncian varios de los trabajadores.

Por su parte, el teniente de Alcalde confirmó a este periódico que los propietarios de las tierras no están a favor de concentrar las parcelas, aunque se negó a dar más explicaciones. Asimismo, Matías Llorente confirmó las palabras de los agricultores. «Todo parece que es algo personal del alcalde contra mí. He de decir que no lo conozco de nada y que jamás he tenido un problema con él». Para el presidente Comunidad de Regantes Canal Margen Izquierda del Porma resulta «vergonzoso» que el máximo regidor este bloqueando un trámite básico para acceder a las subvenciones del máximo órgano de poner en la Comunidad. «Si en un plazo máximo de dos meses no logramos que el Ayuntamiento de Villanueva recapacite perderemos la posibilidad de obtener las ayudas hasta dentro de varios años», advirtió.

Desde la oposición están estudiando la posibilidad de pedir un pleno extraordinario para que el equipo de gobierno dé explicaciones públicas sobre por qué no quieren que el conocido comos sector 2 —que afecta a 2.500 hectáreas repartidas entre las localidades de Villanueva de las Manzanas, Villacelama, Palanquinos y Riego del Monte.