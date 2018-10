La confusa señalización siembra el caos en los peregrinos a Compostela

Acacio Díaz | Sahagún

Llegar a Sahagún y no saber hacia dónde dirigirse es todo uno para quienes se dirigen a la tumba del apóstol por el Camino Francés, Itinerario Cultural Europeo y la calle Mayor del Viejo Continente. Tan antiguo que hay tramos en los que no recuerdan cuándo fue la última vez que se actuó en el mantenimiento del sendero, al menos en los alrededores de la villa, donde la vegetación llega a obstaculizar el avance de los peregrinos, cuando no el estado del firme.

Acompañar a los peregrinos en su caminar por el municipio da una idea de la necesidad de trabajos de desbroce, lugares en los que depositar la basura y puntos en los que mejorar el piso. Tanto es así, que muchos optan por transitar por la carretera, aliviada de tráfico gracias a la Autovía A-231, pero no por esto exenta del peligro que representa el tráfico rodado para el peatón.

No le falta al peregrino una dosis de aventura que motive su avance hacia la meta —en Santiago o Finisterre, según los casos—, ni la buena voluntad de las asociaciones de amigos del trazado jacobeo y sus campañas de limpieza, ni tampoco las inversiones en mejoras, como la plantación de árboles que, con el paso de los años, van ganando en tamaño como escudos que protegen del sol, pero muy distinta es la mala hierba y el arbusto indeseados que dificultan y obstruyen el paso.

Tampoco es mala la múltiple oferta que el romero encuentra al llegar a la villa, ¿pero cuál es el sendero que elegir al llegar a la localidad si cada establecimiento señala en una dirección diferente? ¿No es posible una señalización oficial en la que se indique también el acceso a las distintas hospederías, así como su disponibilidad a lo largo del año, ya que algunos de estos solo abren su puertas en los meses de mejor climatología?