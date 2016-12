El consejo de Salud exige un centro de especialidades para la comarca

JOSÉ Mª CAMPOS | cistierna

El consejo de Salud de Cistierna trató en la última reunión del año el tema de instar a la Consejería de Sanidad para que el centro de salud Cistierna se convierta en un centro de especialidades, tal y como ya sucede en La Bañeza, Astorga o Villablino. Defienden que este centro cuenta con las especialidades de traumatología, pediatría, cirugía y cardiología a pesar de no tener la categoría de centro de especialidades. Esto es debido exclusivamente a una decisión política. Es por ello que se va iniciar una campaña de sensibilización entre los consejos de Salud de los centros de Cistierna, Boñar y Riaño para entre todos reivindicar este centro de especialidades. Con ello se pretende evitar que la gente tenga que trasladarse a la capital para realizar una consulta. Hace años se había pedido la especialidad de psiquiatría y poner en marcha dermatología.

Respecto a dermatología se informó que se está esperando a que se restablezca el servicio de teledermatología una vez que llegue un programa necesario para el funcionamiento de la maquinaria.

Sin traumatología

El alcalde de Cistierna, Nicanor Sen, manifestó que en la última reunión del consejo de Calud de Cistierna se acordó solicitar a la Gerencias de Atención primaria y especialidades que «se corrijan las actuales disfunciones que se han producido en la atención de las especialidades en el centro de salud de Cistierna dado que durante el mes de noviembre no ha habido la atención de la especialidad de traumatología». Esto ha causado muchos trastornos a los pacientes de la comarca de Cistierna. Los representantes sociales y políticos entienden que no puede haber en el centro de salud de Cistierna todas las especialidades pero sí debe ofrecer aquellas que cuentan con una mayor demanda o que se consideren prioritarias. Cistierna hacer años llevó a cabo una batalla para conseguir la teledermatología y ha sido un servicio que no ha funcionado todo lo bien que se esperaba ni de una forma continuada.

Farmacia permanente

Otra de las quejas por parte de los miembros de consejo de salud es la falta de apertura, pasado el verano, de las farmacias de guardias. Lo que se pide es que durante los fines de semana haya siempre una farmacia de guardia en Cistierna ya que es donde está el centro de salud. «No se entiende que una persona que viene, por ejemplo de Prioro, al centro de salud de Cistierna tenga que marchar a coger unos medicamentos a Crémenes», según Sen quien precisó que este es un tema que hay que solucionar cuanto antes. Lo que se pretende es que la Junta de Castilla y León modifique la normativa en horarios para que se dé este servicio durante los fines de semanas.