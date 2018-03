¿Corren peligro los murales de Vela Zanetti en el centro de FP de La Robla?

Acabarán en la Fundacion Vela Zanetti en León o donde quiera el comprador de ese Colegio, y su contenido, que como todo el mundo sabe desde hace tres años figura en el inventario de inmuebles que liquidan los administradores concursales de la Hullera Vasco Leonesa, con todo incluido por 1,5 millones de €. El fósil que hace días era portada de este periódico y el archivo de Sabero , se lo han llevado de La Robla desde una finca en liquidación, quien lo autorizó? ¿donde estaba IU? , a lo suyo, eso no interesa. Podian también defender con tanta vehemencia los puesto de trabajo de todas las contratas de Hullera, que se perdieron, que estos no tienen convenio con la Junta, que muchos ya no cobran prestaciones y que sumaban unos 200 empleos…y de paso preocuparse con las condiciones laborales de y/o cesiones de trabajadores de la que queda. Ya sé… ahora mismo están a otra cosa o algún motivo hay para que sólo se preocupen de una entidad privada que está en venta y tiene precio fijado. Que pregunten a los profesores porqué van a presentarse a examen de oposiciones para la Junta deCastilla y León, si son concertados no precisan oposición, es todo tan oscuro….lo que está claro es que la Junta no hará, afortunadamente, lo que Uds. diga o quieran y que cada día se les ve más el plumero. Ahora que Uds. saben que casi está arreglado el tema son los murales el problema…lo curioso además es el interés de IU por el archivo de Arias Navarro, no el de la Pasionaria…que es cedido por la familia, como la biblioteca de Antonio del Valle y que seguramente se llevaran todo sus herederos a la Escuela de Minas también?