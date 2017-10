Las Cortes fraguan un acuerdo más sobre el carbón entre reproches de PP y PSOE

Las Cortes de Castilla y León han aprobado hoy una nueva propuesta para defender el sector del carbón en la Comunidad y dar viabilidad a las centrales térmicas que operan en este territorio, aunque el debate ha evidenciado que siguen los reproches y las dudas sobre la efectividad de estos acuerdos.



El Pleno del Parlamento autonómico ha acogido sendos debates sobre el mismo tema, el futuro de la central térmica de Compostilla II y el resto de instalaciones por la vía del consumo de carbón autóctono, a propuesta del PP y del PSOE, que han reeditado con sus intervenciones un nuevo enfrentamiento sobre la responsabilidad que se atribuyen mutuamente sobre el fin del sector del carbón.



Ambas formaciones han demandado que el Gobierno articule una normativa para garantizar el consumo del carbón autóctono en las centrales térmicas de la Comunidad y busque en Europa apoyos para dar viabilidad a las instalaciones, pero sus portavoces han repetido los duros reproches sobre el pasado y el presente de las leyes que afectan a la producción del carbón.



En la votación de ambas iniciativas todos los grupos parlamentarios han votado a favor, excepto Ciudadanos que se ha abstenido.



La primera proposición no de ley debatida ha sido defendida por el portavoz adjunto del Grupo Popular Salvador Cruz, quien ha reconocido que la situación es "extremadamente difícil" para las centrales térmicas y, en aras del acuerdo con el resto de grupos, ha aceptado varias enmiendas como las planteadas por Podemos para no limitar la propuesta a Compostilla II sino a todas las instalaciones y para pedir que se potencie la CIUDEN.



Aunque ha dicho que quería "evitar el debate político", Salvador Cruz se ha negado a aceptar que, como ha hecho el representante socialista Álvaro Lora, se responsabilice "sólo" al Gobierno actual del PP, ya que "la puntilla al sector se la dio un comisario europeo del PSOE en 2010", en referencia a Joaquín Almunia.



"Las cuencas están cansadas de vendedores de humo, quieren que salga humo de sus térmicas, pero que proceda de su carbón", ha resumido Lora.



Por su parte, el representante de Podemos Ricardo López ha defendido que "mientras se queme carbón en las centrales térmicas tiene que ser autóctono", pero ha puesto en duda la eficacia de unos acuerdos en España que no tienen reflejo en Europa, donde el comisario de Competencia el español Miguel Arias Cañete (PP) ha dicho que el uso de carbón para la generación de energía "va a tender a ser eliminado".



En el caso del procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel, ha alertado de que una actividad que no es rentable para una empresa difícilmente lo será para otra que pueda tomar el relevo, por lo que ha hecho un llamamiento a la voluntad política para resolver este problema "con muchos millones", pero ha pedido que se invierta directamente en la industrialización y las infraestructuras de las comarcas mineras.



Posteriormente se ha debatido una iniciativa similar a propuesta del PSOE, defendida por el procurador Óscar Álvarez, quien ha negado la acusación de "plagio" realizada por el Grupo Popular al recordar que los socialistas llevan "años" tramitando propuestas de este tipo en defensa del sector del carbón, frente a las "mentiras y engaños" del PP.



"Déjense de monsergas y de plagios, de medallitas, y demos respuesta a lo que pasa en nuestras cuencas mineras", ha proclamado el portavoz de la UPL en las Cortes, Luis Mariano Santos, quien ha insistido en la idea de que el problema ahora radica en que el PP carece de "credibilidad" por no mantener una postura uniforme en las diferentes administraciones.