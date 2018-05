Cuatro Valles reclama a la Diputación que asuma su deber con las pedanías

j.a. barrio planillo | canales

Los municipios integrantes de la Asociación Cuatro Valles reclamaron ayer a la Diputación que asuma «de forma inmediata» el desempeño de las funciones públicas necesarias y reservadas de secretaría, intervención, tesorería y recaudación de las entidades locales menores. El colectivo manifestó su «profunda preocupación» por la situación de «indefinición administrativa e indefensión jurídica» de sus territorios como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 128/2018 y la liquidación de la figura del vecino secretario.

La situación, aseguran, «provoca una parálisis en los numerosos procedimientos dependen de decisiones y actas elaboradas por las juntas vecinales y que son claves en aspectos decisivos del funcionamiento económico y social del día a día de nuestros territorios». Se refieren a solicitudes de subvenciones, ayudas, aprovechamientos de pastos, riegos, cuya paralización «puede tener gravísimas consecuencias en una situación socioeconómica y demográfica crítica en estos medios rurales».

Por ello, consideran «imprescindible» la imposición de una moratoria inmediata en la aplicación de la norma y «la apertura de un periodo transitorio en el que se puedan establecer unos criterios claros de cómo desarrollar la norma y con qué medios aplicarla».

Cuatro Valles, en la que se integran 300 localidades, apelan a la institución provincial porque consideran que el Plan Estratégico del Servicio de Asistencia a Municipios y Cooperación de la Diputación de León 2015-2019 especifica que es la propia institución la que debe garantizar la prestación de los servicios de secretaría e intervención a los municipios de menos de 1.000 habitantes. Cuatro Valles considera que esta prestación se debe extender a las juntas vecinales porque «lo contrario es admitir de manera indirecta que deben desaparecer». También se refieren a las «importantísimas obligaciones» que tiene la Junta, a quien reclaman que garantice la subsistencia de las juntas vecinales «con aportaciones económicas y creación de las plazas que sean necesarias» ya que, aseguran, «no hay secretarios para cubrir bajas y vacantes».

La situación de las pedanías fue abordada por la asociación en la Asamblea General celebrada el pasado día 26, en la que también criticaron que no se puede legislar igual «para el Ayuntamiento de Madrid que para un Ayuntamiento pequeño». «Estamos a tiempo de reaccionar pero queda muy poco y si no tomamos medidas de inmediato mañana va a ser tarde para nuestros pueblos», señala la presidenta de Cuatro Valles, Carmen Murias, en un comunicado en el que insta a las administraciones que tienen las competencias y obligaciones «que las asuman de una vez y que no se laven las manos como Pilatos».

«Los pequeños municipios necesitamos apoyo real y unánime de las administraciones, un apoyo que debe materializarse de una vez a través de una legislación adaptada a nuestras necesidades», señala, y advierte del «caos administrativo» que se va a producir «si no se toma una decisión inmediata sobre la moratoria del decreto».