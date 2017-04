El déficit de agua pone en jaque los cultivos de Órbigo y Tuerto

A. Domingo | Redacción

La provincia presenta una de las peores situaciones para la campaña de riego que acaba de empezar de la cuenca del Duero. La Comisión de Desembalse celebrada ayer en la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) señalan la situación crítica del Carrión (Palencia) —única que llega a este extremo en el Duero—, seguida de las del valle del Tuerto —sufre un déficit hídrico «extremadamente» problemático— y del Órbigo —afronta la campaña en una «situación deficitaria y muy problemática»—. En Riaño y el Porma, los recursos son limitados, pero dan margen a la gestión de la campaña.

Si hace unos días el presidente de la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Porma, Matías Llorente, apuntaba a una situación de carestía en la zona Esla-Valderaduey única hasta el momento, ayer se definía una reserva mínima para el embalse de Los Barrios de Luna como hasta ahora no se había fijado, según los datos del sindicato central de este embalse. Ni siquiera en 2012, último año de problemas en la campaña de riego, se había fijado un mínimo de 15 hectómetros cúbicos (hm3). Entonces fue de 20 hm3 y tan sólo obras de mantenimiento en la presa dejaron en 12 hm3 el volumen embalsado, recordaban ayer en el sindicato.

Si hace un año los cultivos se ahogaban —el exceso de lluvias perjudicó seriamente las campañas de remolacha y maíz— lo difícil ahora será conseguir un buen desarrollo, debido a la escasez de agua. La reserva mínima marcada en el anterior año hidrológico para los embalses leoneses no sólo no se alcanzó, sino que fueron muy superiores, hecho que se ha mostrado decisivo para que la provincia no muestre una situación aún peor este año.

Los embalses leoneses se situaban ayer al 58,5% de su capacidad, muy lejos del 81,4% de media de los últimos diez años y del excepcional 91,1% que marcaba el 6 de abril del año pasado.

La comisión de desembalse sólo habla de problemas de abastecimiento en Astorga. «De repetirse una situación climatológica similar a la de este otoño, no se podrían garantizar sus necesidades a partir de enero de 2018», informaba ayer la confederación en una nota de prensa. A otros ayuntamientos afectados, como León —se abastece de Los Barrios de Luna y el Porma—, Palencia, Burgos y Valladolid la CHD pedirá un extremo control del consumo y el uso, «en la medida de lo posible», de agua derivada directamente del río para limpieza de calles y riego de jardines, recogiendo la reivindicación planteada por los regantes en las juntas de explotación celebradas. La Comisión de desembalse respetó ayer los acuerdos adoptados entre la autoridad de cuenca y las comunidades de riego, aunque advierte que podría variar los acuerdos si fuera necesario «preservar los abastecimientos de poblaciones» y los caudales ecológicos, que hacen posible la vida piscícola.

Vigilar las concesiones

Se anuncia, además, un vigilancia rigurosa en las tomas directas de los cauces, en las concesiones y no se descarta instaurar turnos en los regadíos concesionales si se considerase necesario.

El presidente de la Asociación de Comunidades e Regantes de la Cuenca del Duero (Ferduero) y del Sindicato Central de Regantes de Los Barrios de Luna, Ángel González Quntanilla —presente en la Comisión de Desembalse celebrada ayer—, señaló que el abastecimiento de agua a la población, «está asegurado», al ser éste el que ocupa el primer lugar de los usos del agua según la normativa vigente. A éste siguen los caudales ecológicos y, en tercer lugar, los regadíos.