Denuncian la mala aplicación de la concentración parcelaria en Boca de Huérgano

Lo que ocurre es que en el proyecto de Concentración que nadie lee porque puede que haya uno en el Ayuntamiento y en realidad está en la delegación de agricultura de Leon de la Junta de C y L. el propietario declina todos sus derechos de propiedad en la Junta de Castilla y Leon, y no tiene derecho a nada. Le valoran sus aportaciones al Proyecto por puntos que no son puntos bien valorados porque no se tienen en cuenta criterios de proximidad al pueblo ni clase de tierra ni su aptitud para el cultivo ni su inclinación sinó que son discricionales del equipo que no se para a valorar, y luego te devuelve "puntos" como quiere, te devuelve según el equipo un valor patrimonial equivalente pero en realidad te pueden dejar sin nada o muy poca cosa, y a otro que no tenía valor patrimonial se lo otorgan ellos, a parte de que existe el amiguismo. Te despluman es lo que ha ocurrido en el Plan Riaño Payuelos del que resulté muy perjudicado y no me atendieron me dejaron sin casi patrimonio.