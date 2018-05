Desciende a nivel 1 el incendio de Santa Colomba de Curueño

1º.- Otro incendio con impunidad en León. No hay nadie en la cárcel por un incendio en León, por la incompetencia de los que vigilan el monte y persiguen al delincuente!!!! 2ª.- La UME creada por el denostado presidente Zapatero, ha pasado a ser una Unidad militar usada para toda incidencia y no para lo extraordinario. Ha perdido su función para la "emergencia" y tiene que solucionar las deficiencias de la junta de Castilla, aunque la administración de Valladolid tenga esa competencia y cobre por ella. 3º.- La labor de prevención de incendios, de vigilancia y extinción TODO EL AÑO, no existe. Los montes de Soria, Valladolis, Palencia... esos no se queman. Incluso los incendios de La Cabrera, de Castrocontrigo, llegaron misteriosamente al límite provincial con Zamora, sin afectar a esa provincia. 4º.- Ya lo ha dicho el presidente Herrera. El patrimonio es otra seña de identidad que fortalece el sentimiento de pertenencia a un territorio. León está perdiendo su patrimonio forestal. Hay comarcas enteras que son un erial y nuestra identidad está desapareciendo para gloria de la castellana! ES LO QUE HAY!!