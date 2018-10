"Después de tres años, seguir dándole vueltas a esto... conmigo que no cuenten para esto"

La conversación con José Manuel Ramos Gordón, el sacerdote condenado en dos ocasiones por abuso sexual tuvo lugar esta mañana por teléfono y se prolongó durante casi diez minutos. Diario de León llamó a la residencia sacerdotal en la que sigue viviendo y la persona que contestó transfirió la llamada a su habitación.

_¿Qué le parece que la Conferencia Episcopal ponga en marcha una comisión que articule un nuevo protocolo de actuación ante los delitos contra los menores?

_"No tengo nada que decir, no es un tema de mi incumbencia".

_"Algo que decir sí que tendrá porque usted ha sido condenado en dos ocasiones.

_¿Y qué?

_¿Qué le parece?

_Yo tendría muchas cosas que decir, pero no quiero a decir nada.

_¿Y qué cosas tendría que decir?

_Yo no sé si me expreso bien o no, pero no le voy a decir nada

_Usted está viviendo en Astorga. ¿Sabe cuándo comenzará a cumplirse la condena que le impusieron?

_Pues no lo sé porque recurrimos la sentencia y claro, hasta que, como usted sabe, cuando se recurre la sentencia hay que esperar al resultado definitivo.

_Usted ha recurrido la sentencia porque niega los abusos de que le acusan en el segundo proceso

_Eso es cosa de la persona que lleva el caso y es el que ha creído conveniente hacer lo que hemos hecho.

_Pero usted negó en el segundo juicio que cometiera los abusos de los que le acusaban

_Le repito que esa una cuestión particular que llevo con mi asesor y no tengo nada que decir.

_¿Usted se arrepiente de lo que hizo?

_Si no le importa, damos por terminado esto.

_¿No quiere decir nada?

_No quiero decir, de momento, absolutamente nada

_Ayer la delegada de medios del Obispado me dijo que el obispo de Astorga le prohibió que acudiera al homenaje que le rindieron en Tábara. ¿Es verdad?

_Usted tiene el derecho de preguntar y yo de no contestarle nada. Yo no sé si le está quedando claro.

_Entienda que mi deber es preguntarle

_Y la mía, contestarle lo que me parezca conveniente

_¿Y no le parece conveniente decir nada? ¿Prefiere seguir manteniéndose en el silencio?

_De momento, no tengo previsto hacer ningún tipo de declaración

_¿Cuándo recurrió la sentencia?

_Le pido por favor que deje de preguntarme porque no voy a decirle nada

_¿Cuando esta condena haya pasado querrá decir algo de lo que pasó ante la opinión pública?

_No lo sé. Depende de qué opinión pública sea.

_¿Cree que la opinión pública está emponzoñada?

_Yo no he dicho eso (se ríe). Yo no he dicho eso.

_¿Mediatizada?

_Bueno, los lectores sabrán juzgar y opinar sobre el tema

_¿Quiere decir que sólo se está dando una sola versión?

_No voy a decir nada porque me parece que es lo más prudente.

_Pero usted ha recurrido porque la sentencia no le parece justa

_El recurso lo hizo mi asesor porque consideró hacerlo, claro

_Pero el recurso se presenta porque usted lo plantea así

_Eso se lo tendrá que preguntar a él.

_¿Cómo se llama su asesor?

_Pues no tengo por qué decírselo. Después de tres años, seguir dándole vueltas a esto... conmigo que no cuenten para esto.

_¿Cómo es su vida en la casa sacerdotal? ¿Sigue haciendo la vida de antes?

_Es una cuestión mía que no le interesa para nada. A mí, tampoco me interesa la vida que lleva usted en su casa.

_Yo no tengo presión mediática

_Afortunadamente, y le deseo que no la tenga nunca. Es personal y no le interesa a nadie ni como vivo ni a qué hora me levanto.

_¿Cómo es su relación con los sacerdotes de la residencia?

_Pues pregúnteles a ellos

_¿Echa de menos Tábara?

-Deje de preguntar o le cuelgo. Si lo que quiere es un titular, pues lo siento, no se lo voy a dar.

_Gracias por haber hablado conmigo y un saludo

_Adiós