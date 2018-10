Detenido un ganadero por atacar con un hacha a un agente medioambiental

JOSÉ Mª CAMPOS | RUCAYO

Agentes de la Guardia Civil de Boñar detuvieron ayer a un ganadero en Rucayo por intento de homicidio al intentar agredir con un hacha a un agente forestal el pasado domingo en torno a las 13.30 horas cuando estaba dentro del vehículo oficial.

El agente acababa de separarse de su compañero para ir ambos por separado a revisar unas obras de un retén de incendios, mientras el otro revisaba el acceso de vehículos a una pista cuyo paso estaba restringido y señalizado. Después de comprobar que había un vehículo que no había respetado la prohibición y se encontraba en la pista que une las localidades de Rucayo y Utrero, en el paraje de Peñallana, el agente se dirigió al ganadero, para informarle de que el año que viene no iba a poder disfrutar de pastos puesto que no figura en el plan de aprovechamientos del ejercicio. Según el testimonio del agente, el ganadero le increpó por esta circunstancia, ante lo que el funcionario le informó de que se trata de una cuestión que depende del presidente de la junta vecinal y que, en cualquier caso, si presenta una demanda será el juez quien otorgue el derecho a dichos pastos.

Según señala la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (Aeafma) en un comunicado, «tras una acalorada discusión y varias faltas de respeto al agente medioambiental se le informa por parte de éste que va a ser denunciado por circular sin autorización por una pista señalizada y de acceso restringido. En ese momento, el agente se dirige al coche oficial, «cuando observa cómo el ganadero saca del maletero de su vehículo un hacha y se dirige en tono amenazante hacia el vehículo del agente medioambiental con intención de clavar el hacha en la ventanilla del conductor». El comunicado añade que el agente «pisó el embrague del vehículo, que se encontraba cuesta abajo, por lo que se desplazó apenas un metro impactando el hacha a la altura de la puerta en la parte trasera del vehículo». Finalmente, consiguió arrancar el coche y llamó al centro de mando de León para pedir ayuda de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, quienes en ese momento indicaron que se personara el lunes a poner la denuncia en el cuartel. Según Aeafma, el ganadero ha sido detenido y puesto a disposición judicial.