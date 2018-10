Detenido un ganadero de Rucayo por agredir con un hacha a un agente forestal

Un agente forestal de la Junta de Castilla y León ha sufrido una agresión grave por parte de un ganadero de Rucayo, en el municipio de Boñar. Al parecer, los hechos se produjeron el domingo, cuando el agente se desplazó a la explotación ganadera del hombre para comunicarle una sanción administrativa.

En el momento en el que medioambiental se disponía a subir al coche para marcharse, el hombre supuestamente sacó un hacha y se lió a golpes con el vehículo, sin que el hombre resultara herido. Tras dar aviso a la Guardia Civil, los agentes se personaron en la explotación y detuvieron al ganadero por un presunto delito de intento de homicidio.

La Asociación Profesional de Agentes Forestales tanto de León como de Castilla y León han condenado los hechos.

El domingo, un agente medioambiental de servicio en León se separó de su compañero para ir ambos por separado a revisar unas obras de un retén de incendios, mientras el otro revisaba el acceso de vehículos a una pista cuyo paso estaba restringido y señalizado.

Después de comprobar que había un vehículo que no había respetado la prohibición y se encontraba en la pista que une las localidades de Rucayo y Utrero, en el paraje de Peñallana, el agente se dirigió al ganadero, que ya era conocido, para informarle que el año que viene no va a poder disfrutar de pastos puesto que no figura en el plan de aprovechamientos del año siguiente. Según la versión del agente forestal, el ganadero tras increparle por estos, el agente le informó de que ésta es una cuestión que no dependía de él, sino del presidente de la Junta vecinal, que es quien decide el reparto de los pastos entre los ganaderos que tienen el derecho de aprovechamiento y que, en cualquier caso, si presentaba una demanda, será el juez quien otorgue el derecho a los pastos.

Tras una acalorada discusión, se le informa al ganadero que va a ser denunciado por circular sin autorización por una pista señalizada y de acceso restringido. Cuando el agente se dirige al vehículo oficial, observa cómo el ganadero saca del maletero de su vehículo un hacha y se dirige en tono amenazante hacia el vehículo oficial con intención de clavar el hacha en la ventanilla del conductor. Según la versión denunciada, el Agente arrancó el coche y llamó pidiendo auxilio al centro de mando de la Guardia Civil de León.