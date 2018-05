Dimite el alcalde «acosado» por sus compañeros del PSOE y por el PP

Acacio Díaz | CEa

El socialista Mario Portugués cerró ayer su etapa de siete años como alcalde de Cea al confirmar su dimisión ante el pleno. La renuncia, aseguró, se debe a la falta de apoyo de los concejales del equipo de gobierno, que le llevaron a firmar solo los presupuestos municipales y las solicitudes de ayuda «que consideré irrenunciables para mi pueblo para y los vecinos que me colocaron en la alcaldía».

Portugués no renunció al acta de concejal y aseguró que continuará en el grupo socialista: «no quiero ser un impedimento a la gestión municipal, como consideran mis compañeros de partido y los del PP, por lo que creo que es mejor dar paso a otros», aseveró. No en vano defiende que tanto socialistas como populares desplegaron sobre su persona una estrategia «de acosos y derribo sin precedentes, que me acarreó estrés y poner en peligro mi salud». Ahora llegará un nuevo regidor y «nuevas decisiones», después de que la situación en la corporación se volviera «imposible».

Portugués espera que en Cea no se produzca una situación similar a la que vivió Valderas. «Espero que nunca nos veamos obligados a formar una gestora», señaló. Apuntó que siempre creyó en los proyectos que desarrolló para el municipio. «He tratado de ofrecer lo mejor a mi pueblo y a mis vecinos. Al mismo tiempo, acepto como humano que no siempre se hacen las cosas para que todos estén contentos y hay que aceptar el aplauso y la crítica».

Su nueva situación en el consistorio le permite ahora «contemplar la marcha de este bajo otro prisma. Como un concejal más apoyaré aquello que considere bueno, por lo que nadie espere trabas por mi parte. Sólo resta espertar: el tiempo nos podrá todos en nuestro sitio».

La sesión plenaria, con la renuncia de Portugués como único punto del orden del día, duró alrededor de dos minutos y medio. En diez días, la corporación volverá a reunirse para proceder a la elección del sustituto de Mario Portugués, que gobernará hasta las elecciones del próximo año.