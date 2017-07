Dimite el presidente de la DO Tierra de León al perder la condición de vocal

armando medina | valencia

Pablo San José presentó ayer la dimisión como presidente de la Denominación de Origen de los vinos Tierra de León al perder su condición de vocal en el pleno del Consejo Regulador. Ahora se abre un plazo de dos meses para que el propio consejo nombre a un nuevo mandatario.

La renuncia se produjo en el seno de un pleno celebrado ayer en la sede de la DO en Valencia de Don Juan. Como el propio San José explica, él era vocal en el consejo en representación de la empresa Vinos de León (Vile), pero después de jubilarse, la empresa decidió nombrar a otro representante como vocal «y a mí me pereció que lo más ético en esta situación era presentar la dimisión». En el citado pleno, precisamente, se aprobaba el cambio de vocal por parte de Vile. La reunión se celebró en la más absoluta cordialidad. «Para mi fue muy emotiva. Estoy muy agradecido por el trato recibido en estos años tanto por los trabajadores de la DO como por el resto de vocales del consejo. Sólo tengo hacia ellos motivos de afecto. Incluso llegué a emocionarme cuando me despedí», comentó San José.

Al frente del Consejo Regulador quedará ahora el vicepresidente, José Manuel Fernández, de Bodegas Gordonzello. En este momento el consejo tiene un plazo de dos meses para comunicar a la Junta de Castilla y León quien será el nuevo presidente, que podrá ser tanto interno (perteneciente al consejo) como externo (cualquier otra persona).

El propio Fernández destacó la total normalidad y cordialidad en la que transcurrió el pleno celebrado ayer «que tiene transcendencia porque el cambio de vocal era el del presidente. Y eso ha llevado a que presentase su dimisión. Si hubiera sido de cualquier otro representante, no hubiese tenido ninguna relevancia. Yo creo que ha tomado la decisión lógica y racional».

Será el pleno del Consejo Regulador quien deba proponer a la Junta el nuevo mandatario de la DO. El pleno está formado por doce vocales que son los representantes de las bodegas Vile, Gordonzello, Pardevalles, Cooperativa Los Oteros, Nicolás Rey, Meóriga, Cooperativa de Valdevimbre, Asturleonesa de Vinos, Peláez, Cooperativa Ribera de Cea (Valderas), Margón y un representante de Urcacyl (Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León), según informó Fernández.

El propio vicepresidente, desde hoy al frente del Consejo Regulador de la DO Tierra de León, quiso dejar claro que no se abre ningún tipo de proceso electoral. No habrá elecciones como tal. Serán los miembros del pleno los que tengan que consensuar quién será el nuevo presidente. De momento no se ha avanzado ningún nombre para ocupar el cargo.