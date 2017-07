La Diputación garantiza que habrá suministro de agua pese a la sequía

PABLO RIOJA | LEÓN

Habrá abastecimiento de agua durante todo el verano en la provincia. Así lo garantiza la Diputación de León, que ya tiene lista la cuba nodriza con 9.500 litros para atender las posibles incidencias que puedan surgir en las localidades leonesas de menos de 20.000 habitantes. «Queremos ser preventivos para cubrir sin problemas cualquier necesidad», señala el vicepresidente segundo, Ángel Calvo, quien avanza que en caso de que las reservas públicas de agua se agoten en los próximos meses «acudiríamos a empresas privadas». Pese a que el año hidrológico está dejando el nivel de precipitaciones «muy por debajo de la media», el también diputado de Fomento confirma que, hasta la fecha, el número de incidencias «están dentro de la normalidad». Por el momento, sólo los ayuntamientos de Santa Colomba de Somoza y Puente de Domingo Flórez han necesitado una ayuda extra porque sus reservas escaseaban.

Aunque el máximo órgano provincial asegura que no habrá problemas —incluso aunque no lleguen más lluvias hasta después de verano— lo cierto es que carece de un plan de abastecimiento específico más allá del camión cisterna con cerca de 10.000 litros de agua almacenada. Calvo anuncia que esta semana habrá varias reuniones para tratar de perfilarlo. «Vamos a realizar un estudio más a fondo de las necesidades pero lo cierto es que a estas alturas esperábamos problemas mayores y por fortuna no ha sido así», subraya.

Palencia como ejemplo

Sin embargo, las palabras del vicepresidente no convencen a muchos sectores que exigen medidas urgentes como ya ocurre en Palencia, donde la Diputación destinará ayudas a los ayuntamientos para el suministro de agua con cisternas. En concreto, tiene prevista una partida de 60.000 euros ampliable hasta los 160.000, de forma que la institución financie hasta el 80% del gasto del transporte de agua potable. Además, se ponen a disposición de los ayuntamientos otros medios para el suministro como una cisterna-remolque de 12.000 litros autorizada para el transporte del agua potable y 14 camiones cisterna con disponibilidad de transporte de agua potable con capacidad de entre 17.000 y 30.000 litros de agua por viaje, entre otras. También lanzarán campañas para concienciar a la población.

Desde la Diputación provincial insisten en que esta semana será clave para dar forma al tan reclamado plan contra la sequía que se sume al camión cisterna. «Existe un falso mito entre los ciudadanos que piensan que el peor mes en términos de falta de agua es agosto, cuando lo cierto es que septiembre, octubre e incluso noviembre son siempre mucho peores si las lluvias no llegan», finaliza el vicepresidente segundo, Ángel Calvo.