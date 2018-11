La diversificación y transformación de los cultivos, el gran reto contra la despoblación

armando medina | santa maría

«Necesitamos diversificar los cultivos. Si seguimos cultivando cereal teniendo agua, no avanzamos. Necesitamos diversificar los cultivos. Que haya hortofrutícolas, que haya más legumbres, que haya más productos ecológicos que ahora está demandando el mercado. Y que haya envasadoras y empresas que transformen en cuarta y quinta gama para poder exportar y comercializar más. La activación económica no viene de tener agua en los mismos cultivos. La activación económica viene de utilizar ese regadío en diversificar lo que hasta ahora está siendo casi un monocultivo: el cereal; en esta zona el maíz». Son palabras de la consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, que participó ayer en una jornada organizada por el Diario de León, en colaboración con Ferduero, el Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna, Iriego New Generation y Caja Rural de Zamora, que tuvo lugar en el restaurante La Zíngara de Santa María del Páramo bajo el título ‘El Paramo Leonés y los Nuevos Regadíos. El reto de la despoblación: posibilidades económicas de la transformación de productos (y otras)’.

La jornada, que contó con cerca de un centenar de asistentes, fue abierta por el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, y actuaron como ponentes el presidente de Ferduero, Ángel González Quintanilla, el gerente de Iriego New Generation, José Francisco Fernández Fernández, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García Rodríguez, ejerciendo de moderador el director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné.

La consejera hizo una defensa a ultranza de la modernización de los regadíos como estrategia para frenar la despoblación en el mundo rural porque «allí donde hay regadío modernizado se incorporan al sector agroganadero un 80% más de jóvenes y hay un 40% más de población». Además los regadíos modernizados aumentan las producciones un 22%, el ahorro de agua entre un 30 y un 40% y disminuyen un 20% el uso de fertilizantes, haciendo así las explotaciones más rentables y contribuyendo al cuidado del medio ambiente. En este sentido recordó la apuesta decidida de la Junta de Castilla y León en esta materia que tiene previstas inversiones en toda la comunidad autónoma superiores a los 600 millones de euros en el periodo que marca la Unión Europea hasta el año 2023, de los cuales 360 millones irán a la provincia de León. «Es una cifra muy importante que va a permitir terminar en todas las áreas del Páramo y los Payuelos en marcha». Así subrayó que ayer mismo publicaba el BOE la adjudicación de 10 millones de euros para obras en los Payuelos. «Al final conseguiremos que el páramo tenga modernizadas 47.000 hectáreas con una inversión de 400 millones de euros. En este momento quedan 158 millones que se están invirtiendo en diferentes fases». En este sentido instó al Ministerio a que asuma un compromiso firme y dote a la Seiasa de la financiación necesaria para estas obras.

No fue el único reproche al Gobierno de España que realizó Milagros Marcos. Especialmente beligerante se mostró con el retraso de la licitación de las obras de las balsas del Órbigo (Los Morales y La Rial) que podrían almacenar unos 30 millones de metros cúbicos de agua. «Necesitamos las presas del Órbigo. Pero las necesitamos ya. Si tenemos agua pero no tenemos donde almacenarla no sirve de nada tener el regadío modernizado. Yo estoy preocupada por este ‘Ministerio Verde’ (Ministerio de Transición Ecológica) porque las obras ya han pasado el impacto ambiental y cuentan con todos los requisitos favorables pero no se ha publicado su licitación en el Boletín Oficial del Estado. Están para licitarse ya, pero no se ha hecho. Pero yo soy muy insistente. Necesitamos tener agua para realizar campañas plurianuales porque eso va a permitir impulsar definitivamente el futuro del páramo, la actividad económica, la diversificación de cultivos...», afirmó.

Marcos defendió la necesidad de la diversificación y transformación de cultivos en las zonas de regadíos modernizados como un arma de futuro contra la despoblación en el medio rural. Abogó por ir sustituyendo el maíz por hortofrutícolas y legumbres porque generan más empleo, crean riqueza y asientan población. En este sentido recordó que existen ayudas tanto públicas como desde las entidades financieras o los grupos de acción local para financiar los proyectos empresariales.

Además, la consejera aseguró que para luchar contra la despoblación es necesaria una mayor unión entre los agricultores y ganaderos. Así, afirmó que mientras en Castilla y León sólo un 30% de la producción está unida mientras que en el resto del Europa las cifras llegan al 90%, «y bien que se nota. En el resto de Europa están absolutamente organizados, en cooperativas, organizaciones o grupos que se llamen como se llamen. Eso da fortaleza al sector productor que puede negociar precios más justos».

Finalmente, Marcos apostó además, en esa guerra contra la despoblación, por hacer el mundo rural más atractivo para los jóvenes. «No hay que forzar a nadie a que venga por darle pensiones, sino generando inversiones. Y la tecnología ahí es muy importante». Además criticó a los que utilizan la PAC como complemento de las pensiones. «No es lo mejor que nos puede pasar. Hay que dejar sitio a los jóvenes. Tiene que haber una transición de las explotaciones razonable de los mayores a los jóvenes». Y concluyó afirmando: «Hay que decir que el medio rural es un mundo tecnificado y moderno».