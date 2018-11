La DO León conservará el viñedo viejo de Los Oteros

m.r. | redacción

La Denominación de Origen León podrá conservar el viñedo viejo de las fincas afectadas por el proceso de concentración parcelaria de Los Oteros I y II, según confirmó ayer el presidente del Consejo Regulador, Rafael Blanco, quien asistió en Valladolid a una reunión con el director general de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, Óscar Sayagués, en la que también estuvo presente el jefe del Servicio Territorial de Agricultura de León, Fidentino Reyero.

La medida responde a una petición de la DO para que se respetara el viñedo histórico presente en una de las tres subzonas de producción vitivinícola acogidas al Consejo Regulador. Blanco destacó que «hay bodegas que han construido su proyecto vitivinícola con el viñedo viejo, aunque tiene que ser el viticultor el que exprese durante el proceso de tramitación que quiere conservar las cepas». Este viñedo suma 13,6 hectáreas adscritas a la DO, aunque también existen viñas de propietarios particulares que no se encuentra reguladas en la denominación de origen. En concreto, siete de estas hectáreas datan del año 1910, mientras que la gran mayoría fueron plantadas entre 1920 y 1930. Se trata, pues, de un patrimonio único «con un valor simbólico tremendo», destacó el presidente de la DO, quien aseveró que con las uvas de estas cepas se elaboran vinos especiales de larga duración.

La DO León ya tiene adscritas otras 49 hectáreas en el municipio de Pajares de los Oteros, que fueron concentradas en el proceso Los Oteros I, por lo que con las fincas que se conservarán en las fases II y III el Consejo Regulador conservará casi 63 hectáreas de viñedo histórico, que son propiedad de 38 viticultores y seis bodegas. Estas viñas están asentadas en las localidades de Matadeón de los Oteros, Corbillos de los Oteros, Cubillas de los Oteros, Gusendos de los Oteros, Fuentes de los Oteros y Santas Martas.

Por su parte, Fidentino Reyero confirmó que la Junta va a apostar por conservar todo el viñedo antiguo y que todo el propietario que quiera mantener sus viñas lo podrá hacer. Reyero aseguró que actualmente el proceso de concentración parcelaria, que afectará a 40.000 hectáreas, aún se encuentra en una fase muy temprana, y que se está procediendo a la investigación de la propiedad.