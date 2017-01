La DO Tierra de León mantiene los 2,3 millones de contraetiquetas

armando medina | valencia

La Denominación de Origen Tierra de León cerró el año 2016 con 3.207.268 de contraetiquetas emitidas por el Consejo Regulador, unas cifras prácticamente idénticas a las de 2015 en las que entregó 2.314.824 de contras.

Según señalan en una nota de prensa desde el Consejo Regulador, con sede en Valencia de Don Juan, la DO «en los últimos cinco años ha tenido una favorable evolución tanto en el número de bodegas como en la entrega de contraetiquetas».

La evolución de las ventas ha sido positiva en los últimos cinco años ya que han experimentado un incremento del 12%, destacando especialmente la evolución de los vinos blancos elaborados con la variedad de uva albarín que ha crecido un 57% en este mismo periodo.

El presidente del Consejo Regulador, Pablo San José, realizaba ayer una valoración «positiva» de estos datos «ya que llevamos un crecimiento sostenido en estos últimos años». San José hizo hincapié precisamente en la «espectacular» evolución de los vinos blancos elaborados a partir de la uva albarín «porque partíamos prácticamente de cero».

Tierra de León es un denominación de origen que abarca un territorio que se asienta prácticamente desde la capital hasta el extremo sur de la provincia leonesa y algunos municipios del norte de Valladolid con tres comarcas de producción principales: Valdevimbre y los valles y su entorno, los Oteros y Gordoncillo-Valderas, aunque también llega a las tierras bañezanas, Villamañán o el Páramo.

La prieto picudo

Su variedad estrella es la uva autóctona prieto picudo con la que se elaboran vinos rosados y tintos, en todas sus variedades (jóvenes, crianzas y reservas). La mayor parte de la producción se concentra, precisamente, en vinos hechos a partir de viñedos de prieto picudo.

En los últimos años la también variedad de uva autóctona albarín ha ido ganando terreno a la verdejo para la elaboración de blancos con varias bodegas que han abandonado totalmente ésta última en favor de la primera.

En cuanto a la cantidad de uva recogida la última vendimia, la de 2016, realizada hace unos meses, las cifras se sitúan en los 4,1 millones de kilos de uva calificada, según los datos facilitados en su momento desde el Consejo Regulador, lo que supuso un pequeño descenso del 8% respecto a la cosecha del 2015. La de 2016 fue una vendimia con uva de buena calidad, aunque diferente al año anterior, con menor graduación alcohólica en general, lo que ya está dando lugar a vinos blancos y rosados más frescos y, previsiblemente, tintos de crianzas más cortas.

La DO Tierra de León cuenta en la actualidad con cuarenta bodegas asociadas, la mayoría en la provincia leonesa y alguna en la vallisoletana. Desde el Consejo Regulador confirmaban ayer que tres nuevas bodegas han solicitado su incorporación, aunque sin especificar sus nombres ni los municipios en los que se asientan. «Hasta que no esté aprobada su incorporación definitiva por el Consejo Regulador es mejor no dar sus nombres», señaló ayer Pablo San José.

De todos modos en la última cosecha de 2016 ya se calificó la uva de estas tres nuevas bodegas para que puedan etiquetar de manera inmediata una vez aprobada su incorporación oficial a la DO.